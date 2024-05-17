屏東男神秘失蹤3天　路倒堤岸邊「站不起來」！警及時救援

▲里港警分局九如分駐所警員蘇皇旗助龔男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

里港鄉龔姓男子被發現路倒10多里外的九如鄉堤防旁田邊，里港警方獲報前往處理，他無法站立，指出很久未進食，警方帶回派出所提供熱食等後查出他家人於3天前就報警協尋，聯絡其家人帶回，讓家屬很感激。

76歲龔姓男子日前中午路倒在九如鄉衛武街堤防外田邊，熱心民眾發現報案。九如分駐所警員蘇皇旗趕往了解，發現他神色虛弱無法站立，並表示已很久沒吃飯，立即將他載返所提供餅乾及泡麵、礦泉水供其充飢。

警方一查資料，赫然發現他已於3日前被家人報警並通報協尋，立即聯繫家屬前來接回。

九如分駐所所長張智聰表示，龔男3天前外出未返家，家人緊急報案，也四處尋找老翁蹤跡但均無所獲，對於他何會出現10多公里外的九如鄉堤防外田邊，也感到無法理解，感謝警方即時協助，讓他平安返家。

分局長温基興表示，發現家人失蹤時，請備妥相關資料儘速報案，才能提高尋獲的機率，減少憾事發生。面對精神異常、表達能力欠佳之失蹤人口，需花費長時間詢問，方能查明其身份，為避免因走失後，警察無法即時得知其身分訊息，建議可在其衣物繡下電話及姓名等聯絡方式，或透過社政單位申請愛心手環、購買GPS定位器等裝備，萬一走失，有利員警加快搜尋進度。