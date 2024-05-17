男訪友未歸　屏東警手機定位快速救援...1hr找到

▲麟洛分駐所長陳慶豐、警員李崇仁及協勤民力黃俊堯找到助溫姓老翁 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣溫姓老翁中午騎機車外出訪友，到晚上卻未返家，家人著急求助屏東警分局，員警利用手機定位逐步擴大範圍尋找，經1個多小時，在鄰近的高速公路交流道下方找到，帶回分駐所提供茶水等後聯絡家屬，平安回家。

屏東警分局麟洛分駐所日前擔服夜間巡邏勤務時，接獲報案，指80歲溫姓老翁對家人說要外出訪友，到傍晚時卻遲遲未歸，家人心急如焚，在住家附近及友人家周邊尋找皆未果後，趕緊至鄰近派出所報案。

所長陳慶豐、警員李崇仁及協勤民力黃俊堯根據手機定位，發現出現在麟洛鄉中正路一帶，3人往返尋找皆未有所獲，因此轉為周邊街巷小弄繼續找，經1小時後，終於在竹田鄉永豐路段國三高速公路下交流道口找到。

這時的他正徬徨無助地坐在路旁機車上，其表示中午騎乘機車外出訪友後，卻忘記返家的路，且越騎越遠，最後因機車故障才停止於路旁。

員警熱心載他返所、提供茶水解渴後，立即聯繫其家屬。家人表示，父親近期常外出迷途，目前已就醫治療，對於父親外出迷途感到不捨，未來會多注意父親動向，也非常感謝警方的積極協助。



分局長蔡培元表示，家中如有易走失對象，可以為其交通工具安裝相關定位電子裝置，並配戴愛心手環，手環寫上姓名、聯絡地址及電話，若其不慎走失時，能幫助其迅速平安返家。