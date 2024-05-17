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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／摘員警小帽連環K　王美惠還原：尊重員警但不該介入議場紛爭

記者杜冠霖／台北報導

立院今（17日）上演表決大戰，不過一早6點多民進黨立委打算衝進議場時，與國民黨、民眾黨立委爆發肢體衝突，7點一到議場準備要開門時，民進黨立委王美惠出手扯下駐警小帽外，還連環打好幾下。對於是否道歉？王美惠表示，7點了駐警還不讓人進去，自己一直以來很尊重警察，但不該介入立院議場紛爭，「他如果所有立委都放行，我會生氣嗎？」

▲▼ 王美惠扯警察小帽連環K。（圖／ETtoday攝影中心）

▲王美惠扯警察小帽連環K。（圖／ETtoday攝影中心）

王美惠表示，若有誤會自己願意跟警察道歉，但已經7點了，駐警站在那邊不讓立委進去，自己告訴他警察不可以這樣，就事論事，警察不應該介入上午開會時間，7點之前他們怎麼維護都可以，但7點就是要進場開會，警察這樣護航非常不對，連立委都只能站在那邊，不能進來開會，結果他都不走，太難看了。

徐巧芯說員警都有讓大家進去、不是只讓國民黨進去？王美惠表示，去看影片，不要冤枉人，自己從當立委以來都很尊重警察，但早上他這樣做真的太難看，警察不該介入立院議場紛爭。

王美惠指出，維持秩序可以，警察有警察的辛苦，但7點後就是大家都要進來，「他如果所有立委都放行，我會生氣嗎？不要做這麼難看，自己後來出來也告訴他們不該這樣處理。」

有媒體追問是否會跟警察道歉？王美惠強調，7點所有立委都要進議場開會，自己就在最前面，大家要憑良心、不要加油添醋也不要冤枉人，為什麼要道歉？他7點擋住立委進去開會，是憑什麼？若大家都不能進去，可以攤開來溝通，擋在那裡對嗎？

此時國民黨立委羅廷瑋在一旁叫囂，「我親眼看到你打警察！」他表示，自己親眼看到用手拉下警察帽子不斷打，警察表情是無奈，為這位員警抱屈、不捨，立委不應該比警察還兇，這是公訴罪，自己一定會檢舉要求辦到底。

之後兩人隔空叫囂「不要臉！」、「打警察」隨後帶開，媒體訪問也不了了之。

保六總隊警衛隊大隊長戴修身受訪時則表示，該位同仁沒有受傷，認為這是勤務中推擠、在所難免；對於立委質疑警員擋在門外，戴修身僅回應，這是正常範圍部署。

王美惠事後也表示，若有誤會自己願意跟警察道歉，大家都有自己立場，警察很辛苦，但那個時間點不該這麼做。 

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