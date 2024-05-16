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地震重創中橫公路　4處明隧道改建延長「115年底完工」

▲▼0403花蓮大地震造成台八線中橫公路多處坍方落石不斷，目前只允許救難車輛進出。（圖／記者湯興漢攝）

▲0403花蓮大地震造成台八線中橫公路多處坍方落石不斷。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

4月3日強震重創花蓮，交通部提出改善列管計畫，震後台9線受損邊坡預計今年度改善完成，台8線中橫公路受損邊坡預計今年底辦理改善，台8線4處位太魯閣明隧道包括九曲洞隧道西口、九曲洞隧道東口、錐麓隧道、靳珩隧道等改建延長，將在115年底完成。

花蓮強震加上餘震不斷，讓台9線蘇花公路、台8線中橫公路邊坡頻傳落石、坍方災情，交通部今(16日)向立法院交通委員會提出「公路系統道路及橋梁安全改善辦理情況」專題報告，提出0403花蓮地震台8線及台9線邊坡改善列管計畫。

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交通部指出，震後台8線東段包括花蓮、天祥以東，以及台9線包括蘇花143K~164K等，遭受重大災損，全部災點均在4月6日搶通完成。

交通部表示，短期搶通後，依邊坡管理規定已辦理計12次災害路段UAV空拍及建模，對各災點已規劃短、中、長期改善策略，另依農業部農水署提供全台崩塌區影響62處鐵公路，及成大防災研究中心提供空拍圖，經確認比對後，公路局均納入災後復建範圍控管。

此外，交通部也說明，震後台9線受損邊坡均預計113年底辦理改善完成，其中包括台9線147.7K及台9線158.3K設置邊坡被動式防落石網並增設落石告警；另外台8線受損邊坡，也將在今年底辦理改善完成，台8線4處明隧道包括九曲洞隧道西口、九曲洞隧道東口、錐麓隧道、靳珩隧道等改建延長，則將在115年底完成。

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