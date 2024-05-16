4月地震增26倍！不穩定高風險邊坡將增加　公路局盤點：7月公布

▲立委李昆澤。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

4月3日花蓮強震後餘震不斷，光4月就發生1396次地震，立委李昆澤表示，今年4月地震較去年增加超過26倍，國家警報今年已告警60次，落石偵測示警達39次，要求重新盤點不穩定邊坡。公路局長陳文瑞表示，0403地震後，不穩定邊坡會增加，目前滾動盤點，預計7月出爐。

立委李昆澤表示，0403地震後，今年4月發生1396次地震，顯著有感地震348個、小區域地震有1048個，對比去年4月地震增加超過26倍，去年國家級警報發布13次，今年迄今就已高達60次，目前公路局落石告警系統已完成16處，偵測警示落石事件過去告警39次，目前A級不穩定邊坡有273個，B級不穩定徵兆邊坡有43處，0403地震後是否會增加，應該加強巡查，並擴大編列預算增落石告警系統。

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公路局長陳文瑞表示，0403地震受災路段主要都在台9線蘇花公路和台8線中橫公路，阻斷台9線蘇花公路花4天就搶通了，其他落石事件也在4月6日就清除完畢，台9線有6處出現落石邊坡，其中1處就是斷落的下清水橋，另外5處邊坡今年年底都會改善完成。

陳文瑞表示，0403地震後，邊坡分級數量會有變動，0403震後先針對公路搶通和防制，後續會針對邊坡滾動檢討分級，坦言A級和B級等不穩定邊坡會增加，最新盤點預計今年7月出爐。此外，0403地震之後，震區範圍有205座橋梁要檢測，該修的已經修了，剩下下清水橋，預計5月底可通行大車。