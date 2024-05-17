《房思琪的初戀樂園》美國發行！書封：對台灣MeToo最影響力作品

▲台灣作家林奕含小說《房思琪的初戀樂園》推出英文版，由美國知名出版集團哈潑柯林斯(Harper Collins)旗下出版社HarperVia發行。（圖左／林奕含臉書；圖右／文化部提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣作家林奕含小說《房思琪的初戀樂園》推出英文版，由美國知名出版集團哈潑柯林斯(Harper Collins)旗下出版社HarperVia發行，當時出版商來台相中此書，就表示「這件事不只會發生在台灣」。如今在美國的書封稱 「對台灣#MeToo運動最具影響力的作品」；美國亞馬遜也說，「引發全球讀者共鳴，也迫使我們面對殘酷真相，理解女性的脆弱和力量，並同時直視這些利用女性的加害者。」

《房思琪的初戀樂園》英文版將於5月21日在美國發行，文化部駐紐約台北文化中心與出版社HarperVia合作，在紐約、芝加哥、聖路易、波士頓等4個城市推出巡迴講座，首站新書發表會將於上市當天，在紐約Yu & Me Books書店舉行，由台灣譯者Jenna Tang、英文版編輯Alexa Frank對談，向美國讀者介紹這部意義深刻的作品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲文化部駐紐約台北文化中心與出版社HarperVia合作，在美國4個城市推出巡迴講座，上市當天邀請台灣譯者Jenna Tang、英文版編輯Alexa Frank對談。（圖／文化部提供）

《房思琪的初戀樂園》中文版於2017年出版後，除了在台灣受到極大矚目，更引起華人社會廣大共鳴。書中圍繞性、權力、升學主義等議題，描繪性暴力受害者的心理狀態，以細膩筆觸提出尖銳的質問。書籍在華語世界持續暢銷，也陸續售出英、韓、日、泰、俄及波蘭語等多語版權。

出版社編輯Alexa Frank當時是參與文策院國際買家團，相中了《房思琪的初戀樂園》這本書，當時她分享，台灣有獨特的文化，有相當傳統、保守的一面，但出版作品比想像中多元，可惜在美國，台灣作品出現得還不夠多，還有很大的市場潛力。

Alexa Frank也於今年初來台參與「2024台北國際書展」，當時她分享決定引進這本書到美國出版的想法。她回憶，2016年川普成為美國總統後，美國人也經歷了一段「不想再詳述的時期」。然而在那段期間，大家開始更勇敢地去討論關於性騷擾、暴力、虐待等創傷，「越來越多人有勇氣站出來，說出自己的故事，不是以受害者的姿態，而是以一個生存者的姿態現身。」

她表示，明白《房思琪》這位作者本身的故事很悲傷，「我很難想像這位作者經歷的痛苦，但是當這個故事被說出來，不斷的傳述，就能繼續發展下去。」

Alexa Frank說，這本書能以英文版來傳述和流傳，意義重大，「因為這件事不只會發生在台灣，在美國也會發生。就如前面所提到，我們都共處同一個地球。」

▲《房思琪的初戀樂園》推出英文版，由美國出版社HarperVia發行。（圖／文化部提供）

美國出版社HarperVia 對《房思琪的初戀樂園》英譯版上市相當重視，除了協力促成各地知名書店合作，也邀請多位美國文學界重要人士擔綱與談，期待以台美的跨國視角，討論、激盪出不同火花。



譯者Jenna Tang 除了翻譯林奕含《房思琪的初戀樂園》，也完成她的多部散文遺作英譯，分別在《今日世界文學（World Literature Today）》和《巴黎評論 （The Paris Review）》等雜誌發表。

Jenna Tang 分享，林奕含的文學底蘊深厚，作品內容詞藻華美，且大量引經據典，對譯者而言是特別艱鉅的挑戰。「無論台灣或美國，社會上對談論性暴力這件事還不太習慣，期待藉由《房思琪的初戀樂園》的故事力量發聲，讓#MeToo議題持續受到世界關注，朝向以健康、去汙名化的方式討論性暴力，讓有相似經歷的受害者不再孤身面對。」