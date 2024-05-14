倡議多年「建築博物館」誕生落腳台北！史哲：卸任前努力完成

▲建築博物館誕生了！「臺灣建築文化中心」落腳於臺灣博物館鐵道部園區20號建物。（圖／文化部提供）



記者林育綾／台北報導

518國際博物館日啟動，文化部長史哲今（14）日出席記者會宣布驚喜，由各界倡議多年的「建築博物館」有了著落！選定國立臺灣博物館的「鐵道部20號建物」，成立「臺灣建築文化中心」基地，投入1.6億預算打造，預計2026年開幕。史哲表示，這個好消息經歷波折很多，「江湖走跳，該還還是要還。」也是他在卸任前為臺灣增添一座博物館。

史哲今日出席「2024年518國際博物館日」啟動記者會表示，博物館可以說是一個「時空膠囊」，走進博物館就像走進時空隧道，而博物館跟人最大的差別，是因為人類是「有限的生命」，能放心將藏品交給博物館，因為博物館是「無限的生命」，將我們的珍愛、記憶，不受限於生命的有限，而讓它成為永恆流傳下去；加上文化科技的應用，加入擴增實境、虛擬實境等，讓博物館變成有機、有生命。

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▲文化部長史哲卸任前出席「518國際博物館日」啟動記者會，全台各地博物館串聯。（圖／記者林育綾攝）

除此之外，史哲今日也宣布好消息，由立委吳思瑤帶頭倡議多年的「建築博物館」有了著落，選定國立臺灣博物館的「鐵道部20號建物」作為「臺灣建築文化中心」基地，將投入1.6億元，預計2026年開幕。

他表示，「很榮幸在吳思瑤委員的支持下，至少在我任內確保了臺史博的2期，這是大家呼喚已久，我們有國家漫畫博物館。」而臺灣建築文化中心這個好消息，不是今天才產生，其實努力很久、波折很多，「江湖走跳，該還還是要還。」所以昨日特地打給吳思瑤說，「你交代的事情，我卸任前我還是會把它完成。」

他說明，建築文化中心對於臺灣的博物館群來講，有很重大的意義，包括我們對自己的建築脈絡、美學，有沒有研究與檢討？一個國家如果沒有建築博物館、建築文化中心，就很難跟國際社會宣告，我們有所謂生活美學可言，所以建築文化中心在吳思瑤委員倡議這麼多年、立法院質詢那麼多次，也跟建築界的大家都會勘過，「大家先求有，不嫌小，輕量出發、展覽先行」。

史哲感性表示，能夠在卸任前，把這事情定案，也為臺灣多增添一個博物館，在今日卸任前參加「518啟動記者會」是蠻有意義的事情，「有人問我，這卸任是不是畢業典禮？我說不是畢業典禮，像是一場演出的謝幕，如果我們演得不錯，觀眾有感，應該會持續這一行，繼續在不同地方、以不同角色演出不同的戲碼。職位不同，信念不變，為大家帶來美好的回憶與記憶，是我們永遠的工作。」