「518國際博物館日」全台起跑！結合旅宿推主題房、文化觀光巴士

▲「518國際博物館日」啟動，國立臺灣博物館今年與旅宿業者推出博物館主題房，並加入文化觀光巴士的路線景點。（圖／文化部提供）



記者林育綾／台北報導

國際博物館協會（ICOM）自1977年起，將5月18日訂為「國際博物館日」，今年以「博物館致力於教育和研究」為主題，強調博物館在提供學習體驗、促進知識理解面向的重要性，推動更永續、包容的世界。文化部今年也與教育部、故宮、中華民國博物館學會等合作，串連全台博物館及地方文化館響應，舉行多元展覽及活動。

國立臺灣博物館今年與旅宿業者推出「博物館主題房」，並加入「文化觀光巴士」的路線景點，結合知性、便利、趣味的文化探索，在觀光的同時，也能對臺灣的人文歷史與自然風土有更進一步的瞭解。去年起也推動校外文化體驗活動，期望在藝文場館裡的美好參觀經驗，能在同學們心中撒下種子，讓大家更踴躍走進博物館。

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文化部長史哲在啟動記者會提到，其實不是要大家5月18日這天去博物館而已，而是要大家常常去博物館，博物館可以讓我們的珍愛、記憶，不受限於生命的有限，而能讓珍藏的事物成為永恆，其實也是一個文明、歷史教育很重要的基地，透過博物館日提醒全國的朋友，不管是大人、小孩，是都能走一趟博物館。

▲文化部長史哲表示，博物館可以讓我們的珍愛、記憶，不受限於生命的有限。（圖／文化部提供）

文化部表示，今年的518國際博物館日適逢周末，全台各地的博物館、地方文化館將舉辦多樣活動，如「國立故宮博物院」規劃專題座談、博物館日兒童特別活動；國立臺灣博物館以「Get到博物館！」系列活動呈現教育推廣多元量能；國立臺灣美術館推出「給日常的舒心處方」系列活動；國立自然科學博物館透過「樂學探索在科博」，帶領民眾探索植物、星際、標本、先人智慧的奧秘；國立海洋科技博物館的「海科館藏巡禮活動」，讓民眾透過集章來尋找海科館的寶藏等。更多活動資訊請至「518國際博物館日」臉書粉專，或至各館所官網查詢。