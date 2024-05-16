網傳文化部要求集資送史哲iPhone15 Plus！　藍委轟馬屁文化

▲網傳指出，文化部以公務信箱要求各單位主管集資送史哲iPhone15 Plus。（圖／黃健豪提供）



記者崔至雲／台北報導

文化部長史哲即將於520卸任，轉任政務委員，有網友在臉書「靠北藝術」爆料，文化部長史哲即將卸任，單位竟用公務信箱發郵件要求集資送iPhone15 Plus，次長一人2100元，主秘、參事與一級單位主管一人900元。對此，國民黨立委黃健豪認為，已違反公務人員相關法令，未來新政府一定要根絕、杜絕這樣的馬屁文化。

近日在「靠北藝術」粉絲專頁上有網友爆料，文化部正集資送史哲iPhone15 Plus。信件內容提到，「各位長官及同仁大家好，為歡送史部長將於113.5.20調任行政院政務委員，由本部一級單位主管以上人員及所屬機關首長集資購買禮品，規劃如下：1. 品項：iPhone15 Plus (512G)、2. 總金額：43400元、3. 分攤金額：本部次長2100/人1、本部主秘、參事、一級單位主管及所屬機關首長900/人。再麻煩各位秘書、主任協助轉知，並請於113.5.17下班前將上開金額送交人事處」。

對於此事件，黃健豪說，史哲只是轉任去政務委員，對於文化部未來還是有實質的管轄權，因為公務人員相關法令有規定，原則上一千元以下的禮品贈送是很正常的，但是送到iPhone15 Plus確實貴重了一點。

黃健豪續指，且該信還是用公務信箱發給同仁，讓人有不樂之捐的感覺，如果是私下群組互相揪團送禮物給部長，這樣情有可原，但是用公務信箱來發送，似乎不適當，未來新政府一定要根絕、杜絕這樣的馬屁文化。

