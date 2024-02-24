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美國出版商相中《房思琪》！驚訝台灣書店陳列⋯直讚「有潛力」

▲▼台灣的書店經常大方、驕傲地展示陳列LGBT相關書籍作品。（圖／記者林育綾攝）

▲台灣的書店經常大方、驕傲地展示陳列LGBT相關書籍作品，讓美國出版社編輯印象深刻。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「2024台北國際書展」盛事期間，文策院也舉辦買家團，邀請30位國際出版商的版權業者來台洽商。其中有美國出版社相中《房思琪的初戀樂園》，即將在美發行英文版；經手的編輯也稱讚，台灣作品在美國「還有很大的潛力」。另外她也很驚訝，台灣書店會很驕傲地展示LGBT的書，相較美國雖號稱大熔爐，整體風氣卻不像台灣這麼支持多元族群。

美國知名出版集團哈潑柯林斯(Harper Collins)是全球最大的出版公司之一，旗下出版社HarperVia多達58%書籍是翻譯書。此次文策院舉辦國際買家團，該出版社的編輯艾莉莎法蘭克（Alexa Frank）也受邀來台參訪，並分享美國出版現況和此行心得。

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▲▼文策院為推廣台灣出版作品，特別舉辦國際買家團，邀請30位國際出版商的版權業者來台洽商。（圖／文策院提供）

▲文策院為推廣台灣出版作品，特別舉辦國際買家團，邀請國際版權業者來台洽商並分享心得。（圖／文策院提供）

●疫情關在家，「外來文化」之門打開

艾莉莎法蘭克提到，台灣的出版作品目前在美國市場上「出現得還不夠多」，她認為「還能有更多發展」。由於日本、韓國的作品，在美國都賣得很好，接受度也很高；不過美國人對台灣的瞭解，坦白說還停在很淺的層面。就她觀察發現，台灣有獨特的文化，但也有相當傳統、保守的一面，出版的也作品比想像中多元，「還有很大的市場潛力」。

她說到，美國很多上一代認為，閱讀翻譯書是少數高知識份子的選擇；但到了跟她一樣的千禧世代，翻譯文學、翻譯作品很普及，數量來到比過去都還龐大的時期，跟她一樣的年輕人都很感興趣，也會看日本漫畫，不像上一代有成見。

而且讓人驚訝的是，美國出版界是到近幾年才普遍會註明譯者的名字，「因為過去會擔心打上譯者後，書就不好賣了。」艾莉莎坦承，儘管大家都說美國是「民族的大熔爐」，其實社會文化風氣可能比外界想像得還保守。

一直到Covid-19疫情發生，美國人都被迫關在家，開始透過手機接觸不同國家的娛樂和文化，例如看韓劇，才有機會探索和認識外來文化，逐漸理解到「儘管國家和民族不同，但我們都生存在同一個世界上」，接受度才逐漸提高。

●邱妙津《鱷魚手記》在美國熱賣

談到台灣的出版作品，她印象深刻是2017年美國發行了一本台灣作家邱妙津的《鱷魚手記》，由於發行的出版社聲望很高，書封、書背有一眼能辨認的設計風格，很多人光是看到書背就會直接買，根本不在乎書的內容，因此當時這本書在美國也十分熱銷。

《鱷魚手記》談的是在台灣戒嚴時代末期，一名女同志的情感掙扎；在美國負責的翻譯是一位台裔美國人，譯作水準相當高，雖然該書是1994年在台灣出版的作品，但到了2017在美國發行時，還是很切合當代。她很希望，能看到更多像這樣的台灣作品，例如由性少數族群來訴說情感的作品。

●台灣書店大膽陳列，美國人也驚訝

艾莉莎來台也觀察到，台灣相當支持同志、LGBT；雖然美國很早就通過婚姻平權，卻沒有想台灣整體風氣這麼支持。她曾經走進台灣書店時發現，書店都會很驕傲地展示、陳列出LGBT的相關書籍，讓大家知道，這些情感看似跟主流不同，其實都是很正常的事，這樣的呈現也讓她印象深刻。

●《房思琪》將前往美國發行

除此之外，她認為在台灣當代的出版作品中，也有一些很重要、並且跟美國社會有共鳴的書，像是由她經手，即將於今年5月在美國發行的《房思琪的初戀樂園》，「我很期待，而且已經有一些厲害的背書了！」

艾莉莎回憶，2016年川普成為美國總統後，美國人經歷了一段「不想再詳述的時期」；不過在那段期間，大家開始更勇敢地去討論關於性騷擾、暴力、虐待等創傷，越來越多人有勇氣站出來，說出自己的故事，不是以受害者的姿態，而是以一個生存者的姿態現身。

▲作家林奕含生前著作《房思琪的初戀樂園》將前往美國發行。（圖／翻攝自林奕含fb、房思琪的初戀樂園一書）

當然她明白，《房思琪》這位作者本身的故事很悲傷，她很難想像作者經歷的痛苦，「但當這個故事被說出來，不斷的傳述，就能繼續發展下去。」她很高興這本書將能以英文版來傳述和流傳，「因為這件事不只會發生在台灣，在美國也會發生。就如前面所提到，我們都共處同一個地球。」

她相信，翻譯書在美國市場中，還有龐大的商機等待開發，美國還能擁抱不同的文化；而台灣的作品，也絕對還有很大的潛力。

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