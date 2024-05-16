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境外臭氧來襲！環境部示警：新竹以南空氣品質紅色警戒

▲▼受到境外臭氧影響，環境部提醒，全台空氣品質大多為橘色至紅色警戒，其中彰化的大城、二林及恆春都是紅色警戒。（圖／取自環境部空氣品質監測網）

▲受到境外臭氧影響，全台空氣品質大多為橘色至紅色警戒，其中彰化大城在今天下午為紅色警戒。（圖／取自環境部空氣品質監測網）

記者許敏溶／台北報導

受到境外臭氧影響，今（16日）下午14時共有3個測站空品亮紅燈。環境部表示，根據綜合最新氣象、模式及空品監測結果，今天東北季風稍增強，挾帶境外臭氧（O3）影響台灣空氣品質，全台及離島地區多為橘色提醒至紅色警示等級，請民眾留意空氣品質變化並適時做好防護。

由於昨天中國東南沿海一帶臭氧濃度偏高，小時濃度約90至120 ppb，今天東北季風稍增強，凌晨起境外臭氧已逐漸影響台灣空氣品質。根據環境部富貴角測站監測資料，凌晨3時臭氧小時濃度達106 ppb。另根據環境部即時監測資料，今天下午14時，共有彰化大城、二林與恆春測站亮起紅燈。

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環境部進一步說明，根據13時監測資料，竹苗以南地區臭氧濃度多為80至110 ppb，花東地區臭氧濃度也達70至90 ppb。境外臭氧隨東北風往南傳輸，加上午後受光化作用影響，全台及離島地區多為橘色提醒至紅色警示等級。

根據監測資料及氣象署上午10時氣象資料顯示，今天東北季風稍增強，環境風場為東北風，上海至寧波過去24小時臭氧最高濃度約為100～140ppb，東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島地區，中南部位於下風處，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，全台空品多為橘色提醒至紅色警示等級。北部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級，局部地區短時間可能達紅色警示等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖為「紅色警示」等級。

環境部表示，明（17日）東北季風稍減弱，境外臭氧影響將逐漸趨緩，周末（18至19日）轉東風，受光化作用影響，西半部及離島地區臭氧濃度仍可能偏高，預計下周一（20日）水氣增多，光化作用影響減少，空氣品質可望改善。

環境部指出，已經提前向各地方政府通報空品預報，並請地方環保局啟動預防性應變防制措施，加強轄內固定污染源及移動污染源管制，包含高臭氧生成潛勢工廠執行降載減排並加強防制設備操作、限制高污染柴油車進入空維區，以及老舊車輛的路邊攔檢作業等。也呼籲民眾，空品不良期間儘量避免外出，若要外出建議減少私人運具，多搭乘大眾運輸工具，共同減少空氣污染物排放。

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