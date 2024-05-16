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周末暖熱高溫飆30度　下周一鋒面逼近「雷雨襲台」

記者蔡亞樺／台北報導

東北季風影響，今（16日）清晨各地氣溫偏低，中央氣象署指出，明日東北季風減弱，轉為偏東北風到東風的天氣型態，明日到周末降雨比較零星到局部，北部、東半部午後偶有陣雨，但下周一隨著鋒面逐漸接近，水氣增多，東半部降雨擴大，西半部也會轉為陣雨甚至伴隨雷雨。

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲氣象署表示，下周一鋒面逐漸接近，東半部降雨擴大，西半部降雨機率也增加轉為陣雨甚至伴隨雷雨的情形。（圖／記者李毓康攝）

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氣象署預報員朱美霖說，今天清晨高壓逐漸從台灣北方東移，台灣附近的東北風比較偏強，也帶來涼冷空氣，而清晨有輻射冷卻效應，溫度偏低，中部以北及宜蘭、花蓮在17度左右，南部及東南部地區約20至22度，清晨最低溫在苗栗西湖13.3度，桃園、台北文山、新北瑞芳及花蓮玉里都有15、16度。

▲▼今日清晨低溫。（圖／氣象署提供）

▲今日清晨低溫。（圖／氣象署提供）

她還說，中部以北及宜蘭花蓮一帶，台灣上空雲層大致較為晴朗，沒有低壓的雲通過，有些中高雲層通過但不影響天氣，中南部雲量有增多的情形，南台灣有些水氣。今天降雨屬於比較零星，主要在中南部近山、南部有午後陣雨發生，今晚到明天清晨在中部有一波雲系通過，北台灣也可能有零星降雨。

朱美霖表示，今、明兩天東北風轉為偏東方的天氣型態之下，西半部有午後雷陣雨，東半部則有局部降雨。周五、周六台灣東方有低氣壓形成，並且有鋒面發展，下周日北方鋒面系統逐漸東移，水氣逐漸增多，南邊有水氣影響、北方鋒面開始建立逐漸靠近影響台灣，因此下周天氣轉為不穩定。

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

朱美霖指出，明天以午後陣雨為主，山區午後雨勢擴大增多，周六、日偏東到東北風，迎風面東半部水氣略多，東半部及大台北有零星到局部陣雨，西半部山區有午後雷陣雨。下周一台灣附近水氣增多，東半部雨勢逐漸增大，西半部由南往北水氣逐漸增多，降雨機率提高，轉為陣雨甚至伴隨雷雨情形。

氣溫方面，朱美霖表示，明日東北季風減弱，台灣溫度逐漸升高，但仍感受有涼意，明天白天北台灣會比今天回升2至3度，約在28至30度。周六到下周一偏溫暖環境，西半部氣溫28至30度，花蓮及東半部氣溫約25度，早晚溫差跟今天清晨相比是逐日回升，周六到下周一各地清晨約在23度，感受溫暖。

▲▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

朱美霖提醒，今天沿海風浪偏大，離島出現9至10級強陣風，而周五開始氣溫回升，民眾須留意日夜氣溫差大，北部、東半部偶爾有降雨狀況，西半部以山區午後雷陣雨，下周水氣增多各地天氣不穩定，後期天氣預報及風力結構仍有不確定性，請留意氣象預報。

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