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美中防長月底「香格里拉對話」期間會晤　2年來首次面對面

▲▼美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／路透）

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《金融時報》引述知情人士說法報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、中國國防部長董軍本月底將在新加坡「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）國防論壇上見面，不僅是他們2年來首次面對面會晤，也是2022年美中關係急遽惡化以來，重新開放兩軍溝通管道的最新舉措。

《金融時報》報導，2022年，時任美眾院議長裴洛西訪問台灣，北京被激怒而關閉與華府之間的軍事交流管道。直到去年11月，中國國家主席習近平與美國總統拜登在舊金山舉行峰會，希望穩定雙邊關係時，才同意重新開放兩軍溝通。

除了香格里拉對話，另一個重新接觸的跡象是，美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）16日與中共中央軍事委員會國際軍事合作辦公室主任李斌視訊通話，成為2019年以來，這兩個職位的官員首次交流。

▲▼中國國防部長董軍。（圖／路透）

▲中國國防部長董軍。（圖／路透）

一名美國國防部官員表示，美中國防軍事領袖「在多層面進行坦率對話很有價值，因為這提供我們的官員一個機會，坦率談論我們所關心的議題。開放軍事溝通管道，對於避免競爭演變為衝突，至關重要。」

被問及香格里拉對話時，五角大廈發言人說，「我們今天沒有任何具體的會議要宣布」，但他表示，瑞特納與李斌通話時強調美國「致力履行總統的指示，加強兩軍之間的溝通」，同時對於中國「針對在南海合法作業的菲律賓船隻採取危險行動」表達擔憂。

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲美中關係依舊緊張。（示意圖／路透）

德國馬歇爾基金會主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，奧斯汀與董軍的會面，將是在台灣與南海等議題上「強化美國訊息的好機會」，但與中國中央軍事委員會副主席的溝通管道更為重要，「毫無疑問，奧斯汀希望在香格里拉對話與董軍會面後，相關接觸也能隨之而來。而中國堅持要先跟他們的國防部長見面。」

《金融時報》指出，儘管軍事關係有所改善，美中關係依然非常緊張。華府對於中國船隻在菲律賓掌控的仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）附近從事挑釁行動感到相當擔憂。拜登本周宣布對中國電動汽車等商品課徵新關稅時，北京也因為經濟成長受限而表達憤怒。

 
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