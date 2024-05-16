馮世寬出版回憶錄　曝蔡英文昔稱「我不會用文人部長」

▲馮世寬今天下午在經國七海文化園區舉辦新書發表會。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

準總統賴清德即將就職，其中「文人」準國防部長顧立雄被視為內閣人事佈局一大亮點。有趣的是，退輔會主委馮世寬今（16日）舉辦新書發表會，他在書中透露，有次與總統蔡英文談到，「文人部長」是民主制度的象徵，但與我國國情現況不相宜，而蔡英文則明確回應說：「我不會用文人當部長」。

馮世寬近期出版新書《大鵬展翅：馮世寬回憶錄》，今天下午在蔣經國圖書館舉辦新書發表會，總統蔡英文親自出席並登台致詞，「爆料」不少兩人互動的秘辛，還向馮世寬說：「你命中註定要跟著我8年的」。

馮世寬透過新書，分享自己所認識的「蔡英文總統」，他回顧，2016年雄三誤射事件發生當天，蔡英文親自主持了檢討會，當時蔡深責法務部長沒有協助海軍調查與檢討，「我們都看得出來，這位部長是無辜的，而總統對他的指責，就是在講國防部檢討得不夠踏實」。

馮世寬指出，會後他向蔡英文致歉，蔡則回應：「這非一日之寒，不是你們的錯，你們要加油！」使得他熱淚盈眶，感到慚愧無比。

馮世寬也透露，他後來向蔡英文報告雄三誤射的經緯，以及爾後如何防制的辦法，隨後提及，兩岸軍事上只會日趨繁重，以此次雄三誤射為例，如果自己是一個文人部長，可能一時無法掌握全盤狀況，更不要說如何適當處置了，因此他建議蔡英文：「文人部長是民主制度下的一個象徵，我們的國情現況實不相宜」。而蔡英文回應：「我不會用文人當部長」。

對於顧立雄將接掌國防部，馮世寬上月底在立法院答詢時表示，換一個管兩岸、國防事務的國安會秘書長去當國防部長，是一個新的嘗試，相較其他文人部長「頗具優勢」，畢竟顧立雄經歷過國安會長時間的歷練。

▲總統蔡英文今天下午出席新書發表會，力挺退輔會主委馮世寬新書。（圖／記者李毓康攝）