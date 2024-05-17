男嫌「祖傳醃蛋罐」不吉利4千元賤賣　竟是價值9億「元代青花瓷」

▲這只「元青花松竹梅紋八棱罐」，全球現存只有2件。（圖／翻攝自微博，下同）

圖文／CTWANT

古董最怕遇到不識貨的主人。中國大陸遼寧省一名男子嫌祖傳的裝米、醃鴨蛋罐不吉利，竟在明知這只八角瓷器是古物情況下，以人民幣1000元（約新台幣4500元）價格賣給當地文物站，殊不知這個被他們用來醃蛋的瓷器，竟是千年前的元代文物，如今價值已衝破人民幣2億元（約新台幣8.9億元）。

綜合陸媒報導，該名時年30多歲男子，某天下班回家發現母親一臉氣憤坐在庭院，詢問得知媽媽當天要送醃鴨蛋給鄰居，卻被鄰居嫌「這罐子看著晦氣，像是裝骨灰的」，鄰居說完還當場轉頭走人。

正巧男子聽聞鞍山文化部在徵集散落民間的文物，加上自己也覺得瓷罐不吉利，便建議母親把祖傳的罐子賣了。但令男子意外的是，他獲得母親首肯帶罐到工作站後，工作人員竟不嫌棄罐子曾裝米、蛋，先是當場開價200元，事後再補上800元「差價」。

這只在收購同年1977年就被鑑定為「元青花松竹梅紋八棱罐」的青花瓷，高39.7公分，口徑15.3公分，腹8面畫有松、竹、梅以及蓮池水禽圖，其構圖繁而不亂，質地晶潔且氣韻非凡，卻在幾經流傳後變成醃蛋、裝米罐。

這只元青花松竹梅紋八棱罐更不凡的是，全球現存只有2件，當年以1000元脫手的「醃蛋罐」如今收藏在遼寧省博物館，且是該館的鎮館之寶；另1件則在泰國古都素可太塔基出土。

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