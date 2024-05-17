　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委輪班看守！今拚國會改革、防綠營案海戰術　朱立倫深夜到場

▲▼朱立倫晚間到立法院議場前，探視正在看守議場大門的國民黨立委。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

▲朱立倫晚間到立法院議場前，探視正在看守議場大門的國民黨立委。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

文／中央社

立法院會17日將處理國會改革相關法案，國民黨立委自15日起即在議場前輪班，國民黨主席朱立倫16日晚間前往探視，他表示，希望這次的國會改革方案，能在大家努力下、全民的監督下能順利過關，並呼籲民進黨立法院黨團能回頭是岸。

立法院會17日將處理藍白所提國會改革相關法案，朝野恐上演表決大戰。為確保17日院會的議事順暢，國民黨立委15日起即在議場大門前輪流排班，守住議場門口，避免民進黨立法院黨團用案海戰術、或冗長發言杯葛議程。

朱立倫晚間近10時20分來到立法院議場前，探視正在看守議場大門的國民黨立委，致贈提神飲料、香酥雞等宵夜，表達慰問之意，並與現場藍營立委高喊「國會改革，一定過關」等口號。

由於民眾黨立法院黨團總召黃國昌等人，也在議場旁開直播與支持者互動，朱立倫則前往致意，並與黃國昌握手打氣。

朱立倫受訪時表示，國民黨與民眾黨的戰將，都是為了中華民國的國會能向上提升，民進黨過去在野時，承諾了許多國會改革相關方案，但執政8年卻完全丟棄，現在大家要好好的找回來。

朱立倫強調，這不是為了國民黨、民眾黨，是為了全民，讓強而有力的國會能好好監督政府、代表民意，讓任何的弊案、不公不義，任何民眾想知道的事，都能明白了解，還給大家一個公益的社會。

朱立倫說，他相信每位立委、民眾黨的朋友，都是秉持這樣的決心，希望這次的國會改革方案，能在大家的努力之下、全民的監督下能順利過關。

現場媒體詢問，5月20日是否參加總統副總統就職典禮，朱立倫指出，到目前為止，總統當選人賴清德或民進黨團有展現出任何的善意嗎，17日還有很多機會，希望民進黨團回頭是岸，為了民主改革、為了中華民國的民主，能走向良善的政治，大家都在期待當中。

ET快訊
今年首颱將惡夢重演？專家曝「艾維尼」生成率高
男生40歲後「不想愛愛、難硬了」　中10大症狀別拖
陳水扁確定特赦無望　陳致中發聲：海外帳戶願全作公益
台文館阿龍抄襲大陸繪師　廠商「8年得標7000萬」每年都得標

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委輪班看守！今拚國會改革、防綠營案海戰術　朱立倫深夜到場

陳水扁因「內閣總辭」無法特赦？他2點批可笑：蔡英文如何面對扁媽

阿扁好悶！得知「特赦無望」心情大受影響　畫展酒會不去了

力挺明國民黨國會改革　朱立倫帶果乾到立院：明天法案都過關

柯建銘揚言明院會「史上最大衝突」　傅崐萁轟：先踩過我們的身體

明表決有變數？韓國瑜裁示「留待下次協商」　綠營：相信韓院長智慧

協商鬥法6小時散會！「環島高鐵」無共識　韓國瑜：蓋完我已歸西

快訊／陳水扁特赦無望！　總統府4字一錘定音：無此決定

綠營「拂曉出擊」力戰藍白守夜聯軍　再祭人海戰術「奉陪到底」

國會改革5法藍拚明三讀　藍營24小時不斷電守議場搶7點送案

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

日男變身「阿拉斯加犬」　搖尾巴＋嘴開合超逼真

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

Toyz入獄前認愛篠崎泫「很完美」　她被狠酸「可以兵變」火大反擊

斯洛伐克總理遇刺中槍　兇嫌連開5槍後被制伏

藍委輪班看守！今拚國會改革、防綠營案海戰術　朱立倫深夜到場

陳水扁因「內閣總辭」無法特赦？他2點批可笑：蔡英文如何面對扁媽

阿扁好悶！得知「特赦無望」心情大受影響　畫展酒會不去了

力挺明國民黨國會改革　朱立倫帶果乾到立院：明天法案都過關

柯建銘揚言明院會「史上最大衝突」　傅崐萁轟：先踩過我們的身體

明表決有變數？韓國瑜裁示「留待下次協商」　綠營：相信韓院長智慧

協商鬥法6小時散會！「環島高鐵」無共識　韓國瑜：蓋完我已歸西

快訊／陳水扁特赦無望！　總統府4字一錘定音：無此決定

綠營「拂曉出擊」力戰藍白守夜聯軍　再祭人海戰術「奉陪到底」

國會改革5法藍拚明三讀　藍營24小時不斷電守議場搶7點送案

二寶爸鬥牛遭無情蓋火鍋　惱羞「丟球猛砸臉」害高中生腦震盪

最正酸菜魚老闆娘曝光！貼身旗袍秀刀工被讚爆：打趴一堆網紅

士林地院法官車竟遭人用鐵鍊硬鎖　恐嚇警告意味濃！

夫赴中出差陌生女接電話：他在睡　公婆回覆超無良！網：蒐證離婚

出道24年...周杰倫罕見「當眾哭了」：哥平常是不隨便流淚的　

亞錦賽失利無緣奧運　李智凱：先沉澱再思考下一步

男嫌「祖傳醃蛋罐」不吉利4千元賤賣　竟是價值9億「元代青花瓷」

台灣水牛成稀有動物「恐走入歷史」　最大飼養戶也不到100頭

藍委輪班看守！今拚國會改革、防綠營案海戰術　朱立倫深夜到場

陳水扁因「內閣總辭」無法特赦？他2點批可笑：蔡英文如何面對扁媽

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

政治熱門新聞

阿扁好悶！得知「特赦無望」心情大受影響

陳水扁因內閣總辭無法特赦？他2點批可笑

力挺明國民黨國會改革　朱立倫帶果乾到立院：明天法案都過關

協商鬥法6小時散會！「環島高鐵」無共識　韓國瑜：蓋完我已歸西

柯建銘揚言明院會「史上最大衝突」　傅崐萁轟：先踩過我們的身體

扁特赦無望　總統府4字一錘定音：無此決定

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

吳思瑤發言狂超時　韓國瑜暴氣：不是演講比賽！請自愛

藍委輪班看守議場大門！今拚國會改革

邱議瑩嗆韓國瑜「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機轟：沒水準

獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁　內閣已總辭無法完成程序

國會改革5法藍拚明三讀　藍營24小時不斷電守議場搶7點送案

最新政黨民調出爐　國民黨、民眾黨皆不到2成「藍白合」都贏不了綠

明表決有變數？韓國瑜裁示「留待下次協商」　綠營：相信韓院長智慧

更多熱門

相關新聞

力挺明國民黨國會改革　朱立倫帶果乾到立院：明天法案都過關

力挺明國民黨國會改革　朱立倫帶果乾到立院：明天法案都過關

國民黨明（17日）將力拼國會改革五法三讀，從昨天開始就24小時不斷電在立法院議場前排隊，今晚約10點半，黨主席朱立倫特別帶了提神飲料、果乾及鹽酥雞關心值班藍委。朱立倫表示，希望民進黨團回頭是岸，為了民主改革、為了中華民國的民主，能夠走向良善的政治，我們最後一分一秒都在期待當中。

明表決有變數？韓國瑜裁示「留待下次協商」　綠營：相信韓院長智慧

明表決有變數？韓國瑜裁示「留待下次協商」　綠營：相信韓院長智慧

協商鬥法6小時散會！「環島高鐵」無共識　韓國瑜：蓋完我已歸西

協商鬥法6小時散會！「環島高鐵」無共識　韓國瑜：蓋完我已歸西

綠營「拂曉出擊」力戰藍白守夜聯軍　再祭人海戰術「奉陪到底」

綠營「拂曉出擊」力戰藍白守夜聯軍　再祭人海戰術「奉陪到底」

吳思瑤發言狂超時　韓國瑜暴氣：不是演講比賽！請自愛

吳思瑤發言狂超時　韓國瑜暴氣：不是演講比賽！請自愛

關鍵字：

國會改革國民黨朱立倫民進黨立法院

讀者迴響

熱門新聞

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

CEO網美疑遭AI換臉外流片　她蒐證全喊告

星二代下海拍AV「錢包只剩423元」：能不能給我錢

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　殯葬業者喊全免

即／新北1車撞騎士逃攔查　警開至少3槍圍捕中

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

台積電全出清！他笑曝對帳單「準備買房了」

白衣女暗夜低頭站路口　IG影片引熱議

高雄恐怖護理之家「男子被活活噎死」

李智凱亞錦賽全能落馬無緣奧運門票

22:46花蓮秀林規模4.4「極淺層地震」　北台灣深夜搖晃

更多

最夯影音

更多

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面