協商鬥法6小時散會！「環島高鐵」無共識　韓國瑜：蓋完我已歸西

▲韓國瑜主持黨團協商。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（16日）召集朝野協商，討論國民黨立院黨團總召傅崐萁提案，「環島高速鐵路建設特別條例」草案，但民進黨表達反對，藍綠雙方你來我往持續纏鬥五小時，始終沒有結論，最後韓國瑜裁示，第四條跟第五條保留，今天大家都很累了，就下次協商吧！民進黨團總召柯建銘則持續喋喋不休，「不要胡說八道！」但眾藍委皆已離場。

在討論前一案「國情報告」時，柯建銘認為4個立委問完準總統賴清德就回答，就是即問即答，但賴清德是來補充報告，報告並非質詢。最後該案沒有共識，韓國瑜裁示下次再協商。

進入下一案環島高鐵時，討論更為冗長，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤發言質疑條文內容，但發言屢屢超時，讓韓國瑜忍無可忍制止，更不耐嗆吳思瑤，為什麼不尊重主席？「你要自愛自重啊！」

隨著討論時間來到第五個小時，但仍始終沒有任何進展，國民黨團總召傅崐萁說，民進黨已經表明了，就是會抵制，從頭到尾就在羞辱，認為不該蓋環島高鐵，國會議員本來就該耳提面命提醒政府該做哪些事情，過去的條例本來就有了，民進黨不斷醜化又曲解，什麼材料？當然是交通部去做啊！條例通過後，行政院、交通部會去進行，讓政府循序漸進去用。

傅崐萁續批，今天實在是很不應該，執政黨居然是此種素質，柯建銘、吳思瑤、莊瑞雄到底發言過幾次，都有在錄音錄影，都可以翻出來看，只會不斷醜化在野黨，好啊！柯建銘說明天立法院可能有最大的衝突，這就是恐嚇但我們沒在怕！國會改革是重中之重。

柯建銘則嗆，「你毫無法治觀念，誰要聽你訓話？」韓國瑜打斷表示，跟陳建仁二月見面時，就已經拜託，環島高鐵要快點做，西部台灣跟東部台灣要連成一條線，陳建仁當時很感動，過幾天準行政院長卓榮泰要來拜訪他，他也會這樣拜託，「高鐵做完時我都去西方極樂世界報到了啦！開玩笑，但要為子孫留下東西，這些法條要照步來審，我很公平，但也想把心裡的話跟大家說。」

最後，韓國瑜裁示，第四條跟第五條保留，今天大家都很累了，就做下次協商吧！柯建銘則持續喋喋不休，「不要胡說八道！」