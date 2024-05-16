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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

明表決有變數？韓國瑜裁示「留待下次協商」　綠營：相信韓院長智慧

▲▼韓國瑜主持黨團協商 韓國瑜 柯建銘 黃珊珊 傅崑萁 交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜主持黨團協商。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院長韓國瑜今（16日）召開朝野「馬拉松式」協商，最終在環島高鐵條例第六條討論時，韓國瑜宣布散會，並稱「留待下次協商」。對於藍白明日可能要求表決，綠委吳思瑤受訪時表示，依據議事慣例，沒有協商完成就不能強行表決，且若按照韓國瑜裁示，應該還要再協商，「但這是我正常的判斷，不知道傅崐萁會不會給韓過當政治干預，相信韓院長的智慧跟他剛剛的裁示。」

朝野今日就總統國情報告、行政院長報告、立院延會、花東交通條例、國會改革5法等進行馬拉松式討論，最終協商六小時、在環島高鐵條例第六條討論時，韓國瑜宣布散會，並稱「留待下次協商」。

▼民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者杜冠霖攝）

▲▼民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者杜冠霖攝）

對於協商結果，民進黨團幹事長吳思瑤會後受訪時表示，剛剛連環島高鐵都沒有結論，也不知道明天怎麼辦，從未發生過有未協商條例強行表決，這是起碼的民主程序，剛剛民進黨團、國民黨團主張逐條討論，至少要清楚表述，不同意就保留、保留就是表決，這個程序一定要走。

吳思瑤指出，剛剛進行到環島高鐵第六條，這部分還沒有協商完竣，下面還有花東快速道路，今天的議程就到這裡，民進黨團也不清楚韓國瑜明天要如何，若依據院長主持議事的慣例和高度，沒有協商完成的提案就不能強行表決，更何況是連協商都沒有的國會職權行使法。

吳思瑤強調，韓國瑜應當知道這件事情嚴重性，只是要看國民黨團是不是給他很多壓力，逼迫韓國瑜明天強行表決，如果跳過協商，是沒收院長協商權和民主程序。

對於明日法案，吳思瑤說明，國民黨版和民眾黨版國會改革有三個法案：職權行使法、刑法、正副院長選舉辦法，都沒有經過韓國瑜協商，委員會也沒有逐條討論，絕對不可強行表決，這件事情很嚴重，希望韓院長聽得到民進黨團的呼喚。

吳思瑤指出，剛剛進行到第六條，依據剛剛韓國瑜做出的裁示，尚未進行完的擇期協商。依照她的認知跟判斷，韓國瑜想要繼續協商，這比較safe一點，不會強行表決。

吳思瑤說明，若按照正常程序跟韓國瑜剛剛說的結論，應該還要再協商，國會改革就在更後面了，「但這是我正常的判斷，不知道傅崐萁會不會給韓國瑜過當政治干預。相信韓院長的智慧跟他剛剛的裁示。」

吳思瑤表示，國會改革三法案在委員會都沒有進入實質討論，就直接打包協商，協商有兩關，第一關是吳宗憲主持，只有兩、三個條文就沒有繼續，這也沒有實質協商，韓國瑜也沒有相關的協商。

民進黨團總召柯建銘則指出，明天是關鍵時候，就在韓國瑜一念之間，民進黨曾經30年表決沒贏過，但越戰越勇，道理講清楚，輸了表決也要贏得道理跟民心，未來4年表決都會輸，但國會程序都被沒收的時候，國家就倒了，何其嚴重？韓國瑜一念之間，民主會不會被摧毀是何等大事，不可不慎。

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