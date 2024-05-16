綠營「拂曉出擊」力戰藍白守夜聯軍　再祭人海戰術「奉陪到底」

▲立法院明預計爆發激烈朝野攻防。（資料照／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團力拚國會改革五法搶在明（17日）闖關三讀，朝野將上演表決大戰；而民進黨團總召柯建銘也預告明日立院「可能爆發史上最嚴重衝突」，而國民黨、民眾黨團已在議場門口駐守3天2夜，據了解，綠黨團明清晨6點將甲級動員、拂曉出擊，若藍白執意表決，也將再次祭出人海戰術，透過51位立委都登記發言的方式「奉陪到底」。

對於明日攻防，民進黨團幹事長吳思瑤受訪時坦言，該論理的都論理了，努力爭取協商跟論述的機會，循規蹈矩做的各種努力，到最後一刻都不會放棄。至於藍白在議場守夜，吳困惑，也不知道他們在排什麼，議程不是都決定了嗎？

吳思瑤質疑，國民黨、民眾黨不知道演哪一齣，比較能賺人血淚嗎？都已經是他們要處理的議程了，可能在搏感情、上演噁心巴拉的摸頭秀，民進黨團會論理到最後一刻，51位立委都做足準備、能文能武，能夠講條文也能夠比專業。

據了解，民進黨立院黨團預計清晨6點甲級動員、拂曉出擊，議事攻防部分，綠營擬故技重施，使用上次院會的人海戰術，透過51位立委都登記發言的方式拖延時間「奉陪到底」，更做好挑燈夜戰準備。

且藍白立委預計17日院會結束後就要南下屏東，準備18日搭乘C130運輸機飛往太平島，若院會有所延宕，勢必影響考察行程。