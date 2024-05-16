力挺明國民黨國會改革　朱立倫帶果乾到立院：明天法案都過關

▲朱立倫到立法院關心值班藍委。（圖／翻攝直播）



記者崔至雲／台北報導

國民黨明（17日）將力拼國會改革五法三讀，從昨天開始就24小時不斷電在立法院議場前排隊，今晚約10點半，黨主席朱立倫特別帶了提神飲料、果乾及鹽酥雞關心值班藍委。朱立倫表示，希望民進黨團回頭是岸，為了民主改革、為了中華民國的民主，能夠走向良善的政治，我們最後一分一秒都在期待當中。

朱立倫指出，立法院所有不管是國民黨、民眾黨辛苦的戰將，都是為了中華民國的國會能夠好好的向上提升，把國會改革成為一個真正的國會，成為跟西方民主國家一樣的國會，真正向上提升的國會。

朱立倫表示，民進黨過去在野時長期承諾大家的所有國會改革的方案，他執政八年完全丟棄了，國民黨現在要一定要把它強力找回來，這不是為國民黨團，不是為民眾黨團，是為了全民，讓任何的弊案、任何的不公不義、任何民眾想要知道的事情都能知道，還給人民公道，還給公義的社會。

朱立倫說，讓中華民國的民主政治向上提升需要大家的辛苦，所以不管如何，相信每一位立委同志，還有民眾黨的朋友，都是秉持這樣的決心，希望這一次的國會改革方案能在大家的努力之下，全民的監督之下，能夠順利過關。

媒體追問，會參加520就職嗎？有感受到民進黨誠意嗎？朱立倫回應，你覺得到目前為止，賴清德或民進黨團有展現出任何的善意嗎？明天還有很多機會，希望民進黨團回頭是岸，為了民主改革、為了中華民國的民主，能夠走向良善的政治，他們最後一分一秒都在期待當中。

語畢後朱立倫也發給藍委他帶的提醒飲料、鹹酥雞，及果乾，希望明天的法案能「過關」，最後也與藍委一起高喊「開花結果，全力衝刺」、「國會改革，一定過關」。

