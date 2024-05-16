　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

力挺明國民黨國會改革　朱立倫帶果乾到立院：明天法案都過關

▲▼ 朱立倫到立法院關心值班藍委 。（圖／翻攝直播）

▲朱立倫到立法院關心值班藍委。（圖／翻攝直播）

記者崔至雲／台北報導

國民黨明（17日）將力拼國會改革五法三讀，從昨天開始就24小時不斷電在立法院議場前排隊，今晚約10點半，黨主席朱立倫特別帶了提神飲料、果乾及鹽酥雞關心值班藍委。朱立倫表示，希望民進黨團回頭是岸，為了民主改革、為了中華民國的民主，能夠走向良善的政治，我們最後一分一秒都在期待當中。

朱立倫指出，立法院所有不管是國民黨、民眾黨辛苦的戰將，都是為了中華民國的國會能夠好好的向上提升，把國會改革成為一個真正的國會，成為跟西方民主國家一樣的國會，真正向上提升的國會。

朱立倫表示，民進黨過去在野時長期承諾大家的所有國會改革的方案，他執政八年完全丟棄了，國民黨現在要一定要把它強力找回來，這不是為國民黨團，不是為民眾黨團，是為了全民，讓任何的弊案、任何的不公不義、任何民眾想要知道的事情都能知道，還給人民公道，還給公義的社會。

朱立倫說，讓中華民國的民主政治向上提升需要大家的辛苦，所以不管如何，相信每一位立委同志，還有民眾黨的朋友，都是秉持這樣的決心，希望這一次的國會改革方案能在大家的努力之下，全民的監督之下，能夠順利過關。

媒體追問，會參加520就職嗎？有感受到民進黨誠意嗎？朱立倫回應，你覺得到目前為止，賴清德或民進黨團有展現出任何的善意嗎？明天還有很多機會，希望民進黨團回頭是岸，為了民主改革、為了中華民國的民主，能夠走向良善的政治，他們最後一分一秒都在期待當中。

語畢後朱立倫也發給藍委他帶的提醒飲料、鹹酥雞，及果乾，希望明天的法案能「過關」，最後也與藍委一起高喊「開花結果，全力衝刺」、「國會改革，一定過關」。
 

ET快訊
今年首颱將惡夢重演？專家曝「艾維尼」生成率高
男生40歲後「不想愛愛、難硬了」　中10大症狀別拖
陳水扁確定特赦無望　陳致中發聲：海外帳戶願全作公益
台文館阿龍抄襲大陸繪師　廠商「8年得標7000萬」每年都得標

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委輪班看守！今拚國會改革、防綠營案海戰術　朱立倫深夜到場

陳水扁因「內閣總辭」無法特赦？他2點批可笑：蔡英文如何面對扁媽

阿扁好悶！得知「特赦無望」心情大受影響　畫展酒會不去了

力挺明國民黨國會改革　朱立倫帶果乾到立院：明天法案都過關

柯建銘揚言明院會「史上最大衝突」　傅崐萁轟：先踩過我們的身體

明表決有變數？韓國瑜裁示「留待下次協商」　綠營：相信韓院長智慧

協商鬥法6小時散會！「環島高鐵」無共識　韓國瑜：蓋完我已歸西

快訊／陳水扁特赦無望！　總統府4字一錘定音：無此決定

綠營「拂曉出擊」力戰藍白守夜聯軍　再祭人海戰術「奉陪到底」

國會改革5法藍拚明三讀　藍營24小時不斷電守議場搶7點送案

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

日男變身「阿拉斯加犬」　搖尾巴＋嘴開合超逼真

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

Toyz入獄前認愛篠崎泫「很完美」　她被狠酸「可以兵變」火大反擊

斯洛伐克總理遇刺中槍　兇嫌連開5槍後被制伏

藍委輪班看守！今拚國會改革、防綠營案海戰術　朱立倫深夜到場

陳水扁因「內閣總辭」無法特赦？他2點批可笑：蔡英文如何面對扁媽

阿扁好悶！得知「特赦無望」心情大受影響　畫展酒會不去了

力挺明國民黨國會改革　朱立倫帶果乾到立院：明天法案都過關

柯建銘揚言明院會「史上最大衝突」　傅崐萁轟：先踩過我們的身體

明表決有變數？韓國瑜裁示「留待下次協商」　綠營：相信韓院長智慧

協商鬥法6小時散會！「環島高鐵」無共識　韓國瑜：蓋完我已歸西

快訊／陳水扁特赦無望！　總統府4字一錘定音：無此決定

綠營「拂曉出擊」力戰藍白守夜聯軍　再祭人海戰術「奉陪到底」

國會改革5法藍拚明三讀　藍營24小時不斷電守議場搶7點送案

二寶爸鬥牛遭無情蓋火鍋　惱羞「丟球猛砸臉」害高中生腦震盪

最正酸菜魚老闆娘曝光！貼身旗袍秀刀工被讚爆：打趴一堆網紅

士林地院法官車竟遭人用鐵鍊硬鎖　恐嚇警告意味濃！

夫赴中出差陌生女接電話：他在睡　公婆回覆超無良！網：蒐證離婚

出道24年...周杰倫罕見「當眾哭了」：哥平常是不隨便流淚的　

亞錦賽失利無緣奧運　李智凱：先沉澱再思考下一步

男嫌「祖傳醃蛋罐」不吉利4千元賤賣　竟是價值9億「元代青花瓷」

台灣水牛成稀有動物「恐走入歷史」　最大飼養戶也不到100頭

藍委輪班看守！今拚國會改革、防綠營案海戰術　朱立倫深夜到場

陳水扁因「內閣總辭」無法特赦？他2點批可笑：蔡英文如何面對扁媽

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

政治熱門新聞

阿扁好悶！得知「特赦無望」心情大受影響

陳水扁因內閣總辭無法特赦？他2點批可笑

力挺明國民黨國會改革　朱立倫帶果乾到立院：明天法案都過關

協商鬥法6小時散會！「環島高鐵」無共識　韓國瑜：蓋完我已歸西

柯建銘揚言明院會「史上最大衝突」　傅崐萁轟：先踩過我們的身體

扁特赦無望　總統府4字一錘定音：無此決定

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

吳思瑤發言狂超時　韓國瑜暴氣：不是演講比賽！請自愛

藍委輪班看守議場大門！今拚國會改革

邱議瑩嗆韓國瑜「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機轟：沒水準

獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁　內閣已總辭無法完成程序

國會改革5法藍拚明三讀　藍營24小時不斷電守議場搶7點送案

最新政黨民調出爐　國民黨、民眾黨皆不到2成「藍白合」都贏不了綠

明表決有變數？韓國瑜裁示「留待下次協商」　綠營：相信韓院長智慧

更多熱門

相關新聞

明表決有變數？韓國瑜裁示「留待下次協商」　綠營：相信韓院長智慧

明表決有變數？韓國瑜裁示「留待下次協商」　綠營：相信韓院長智慧

立法院長韓國瑜今（16日）召開朝野「馬拉松式」協商，最終在環島高鐵條例第六條討論時，韓國瑜宣布散會，並稱「留待下次協商」。對於藍白明日可能要求表決，綠委吳思瑤受訪時表示，依據議事慣例，沒有協商完成就不能強行表決，且若按照韓國瑜裁示，應該還要再協商，「但這是我正常的判斷，不知道傅崐萁會不會給韓過當政治干預，相信韓院長的智慧跟他剛剛的裁示。」

協商鬥法6小時散會！「環島高鐵」無共識　韓國瑜：蓋完我已歸西

協商鬥法6小時散會！「環島高鐵」無共識　韓國瑜：蓋完我已歸西

綠營「拂曉出擊」力戰藍白守夜聯軍　再祭人海戰術「奉陪到底」

綠營「拂曉出擊」力戰藍白守夜聯軍　再祭人海戰術「奉陪到底」

國會改革5法藍拚明三讀　藍營24小時不斷電守議場搶7點送案

國會改革5法藍拚明三讀　藍營24小時不斷電守議場搶7點送案

吳思瑤發言狂超時　韓國瑜暴氣：不是演講比賽！請自愛

吳思瑤發言狂超時　韓國瑜暴氣：不是演講比賽！請自愛

關鍵字：

國民黨國會改革朱立倫立院

讀者迴響

熱門新聞

法官辦公室幫詐團藏300萬　照片超諷刺

CEO網美疑遭AI換臉外流片　她蒐證全喊告

星二代下海拍AV「錢包只剩423元」：能不能給我錢

男子與繼姪女發生20次性行為　地院判決出爐

今年首颱生成率高！專家曝艾維尼1走向破壞梅雨

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　殯葬業者喊全免

即／新北1車撞騎士逃攔查　警開至少3槍圍捕中

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

台積電全出清！他笑曝對帳單「準備買房了」

白衣女暗夜低頭站路口　IG影片引熱議

高雄恐怖護理之家「男子被活活噎死」

李智凱亞錦賽全能落馬無緣奧運門票

22:46花蓮秀林規模4.4「極淺層地震」　北台灣深夜搖晃

更多

最夯影音

更多

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

睡著的小孩手會伸直？　他舉高和熟睡弟成對比

娃與媽比較胸部大小　得不到爸認同大崩潰

Toyz自爆與篠崎泫戀情　希望大家理解:她很辛苦

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面