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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

講不停！吳思瑤發言狂超時　韓國瑜暴氣：不是演講比賽！請自愛

▲▼韓國瑜主持黨團協商 韓國瑜 柯建銘 黃珊珊 傅崑萁 交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜主持黨團協商。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（16日）召開朝野協商，討論「花東快速公路建設特別條例草案」、「環島高速鐵路建設特別條例草案」時，民進黨團幹事長吳思瑤滔滔不絕就程序正義及批評國民黨「硬幹」近二十分鐘，韓國瑜多次提醒注意時間仍無效，最終不耐煩轟吳思瑤「你要自愛自重啊！不能控制時間嗎？」批評吳思瑤不能當作自己在演講比賽，而是大家都能發言。

吳思瑤感嘆，「我們不值得好好討論嗎？不值得嚴肅行使監督權嗎？當立委不能只想硬幹跟表決，我搬了那麼多預算書，在野黨哪個立委像我那麼認真去看建設的財務試算？」明天就要表決了，但這都是民脂民膏啊！哪個條文逐條了？韓國瑜不斷提醒，「請控制時間，謝謝吳思瑤，你已經發言超過十幾分鐘了」，但吳思瑤仍滔滔不絕狂批國民黨，明天就要強制通過政治法案，藍白有良知嗎？讓韓國瑜再度打斷，「你已經講了很久，我都很尊重你，但你一定要控制時間！」

吳思瑤回應，我難道不能講十分鐘嗎？國民黨急切處理錢坑法案欸！「我那麼認真準備，發言五十次都不為過！」韓國瑜則說，「但你已經離題了，而且你講了非常久、發言非常多次，請你尊重主席好嗎？大家都可以發言，但你已應變成演講比賽，你超出太多範圍！麻煩你進去環島高鐵範圍」，吳思瑤仍高喊，「我真的對你很失望！」

此時，韓國瑜終於忍無可忍，「吳思瑤你上來就給我扣枷鎖，說我不讓你發言，結果呢？你要自愛自重啊！不能控制時間嗎？」民進黨團總召柯建銘則出來打圓場，「好啦好啦！剛剛傅崐萁也講很久了。」

韓國瑜再度無奈呼籲，請各委員要就「環島高速鐵路建設特別條例」草案做出逐條討論與發言，「拜託各位一定要聚焦，資料大家桌上都有，沒有共識我們就保留。」

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