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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小英8年／百年大疫只打半場好球　疫苗爭議重創2022退守濁水溪

▲▼新北市公私立國小教職員工接種新冠疫苗第二天，位於大觀國中的接種站量能全開，全天替超過三千名以上老師施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲新冠肺炎疫苗接種。（圖／記者湯興漢攝）

總統蔡英文執政8年任內，推動多項改革，儘管兩岸依舊冷凍，區域緊張情勢攀升，但台灣也逐漸走向國際被世界看見。《ETtoday新聞雲》推出系列報導，盤整過去8年的10大事件，跟讀者回顧並解析對後續的政治影響，同時一起向小英時代告別。

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情是近年來國人的集體記憶，防疫新生活、戴口罩量體溫、三級警戒、打疫苗等，相信絕對難以忘懷。蔡英文政府在這場百年大疫的抗戰中，只打了半場的好球，上半場透過強力手段阻絕境外移入感染，讓台灣在全球疫情快速爆發的期間得以維持正常生活，堪稱防疫模範生。但進入下半場後，疫情突然升溫，2021年5月台灣進入三級警戒，但在疫苗、快篩劑的採購上，卻飽受外界質疑批評，連帶讓蔡政府在2022九合一選舉重創。

新冠肺炎疫情2019年底自大陸開始蔓延、2020年全球「多點齊發」進入流行期，病毒已勢不可擋，亞洲、歐洲、美洲悉數淪陷。接著到了2021年1月底，全球新冠肺炎累計確診人數短短2年累積破1億人、死亡人數超過215萬人，且數字仍在持續攀升。

2020年1月11日總統大選落幕，隨之登場的便是「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」2020年1月20日宣布第三級開設，接下來中國大陸武漢在1月23日宣布封城，實施全境隔離，這個突如其來的舉措，震驚全球，而台灣1月28日也出現首例本土確診個案，為境外移入造成的家庭群聚感染。

台灣在世界各國陸續淪陷的2020年，藉著強力的邊境管制將疫情阻絕於境外，入境者及確診者接觸者「14+7」天強制居家檢疫、隔離措施陸續登場，確實有效防堵破口。也讓台灣在這段時間驚奇的以戴口罩、量體溫、簡訊實聯制等，一系列簡單的「防疫新生活運動」措施，就能持續維持正常生活，儼然是全球防疫資優生。

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▲新冠肺炎防疫期間，台灣施行嚴格的邊境管制措施。（圖／記者李毓康攝）

但在過程中也非一路順利。武漢撤僑包機首班返台掀起不少關注，未入台灣國籍的陸配子女「小明」無法順利返台被迫滯留中國，引起人道爭議；另外，還發生海軍敦睦艦隊群聚事件等。而祭出重手的「14+7」居檢以及旅行社的「禁團令」，也嚴重衝擊旅遊市場急凍成「慘」業。

但防治措施終究趕不上狡詐病毒的變異。2021年，桃園醫院、華航機師與諾富特飯店先後發生群聚感染，直接搗破了嚴守一年多的邊境防線；台北市萬華還發生嚴重的茶藝館感染事件，病毒悄無聲息入侵社區，本土疫情多點爆發。指揮中心不得已祭出進一步管制措施，5月19日起防疫警戒在10天內三級跳，升至第3級警戒。自此，台灣進入長達73天的3級警戒管制狀態。

2022年，防疫工作進入第3年，台灣也終於來到「萬例年間」，單日一度逼近10萬例；確診人數激增之下，核酸檢驗PCR之亂接踵而來。而這年台灣的防疫策略巨變，從清零走向共存；加上疫苗接種的覆蓋率提高，防疫管制也不再如過去嚴格，後續更近一步在10月時邊境解封、重啟國門。

▲▼BA.5 BA.4莫德納次世代疫苗開打。（圖／記者屠惠剛攝）

▲莫德納次世代疫苗。（圖／記者屠惠剛攝）

回顧新冠肺炎的防疫歷程，政府可以說是只打了半場的好球；進入下半場後，疫苗之亂衝擊政府威信，過去仰賴強力手段壓制感染擴散的方式逐漸被侵蝕，進入需要透過疫苗協防的時刻，才發現台灣的疫苗竟然「一劑難求」。

防疫如同作戰，而疫苗便是人民與病毒對抗的利器，但是當人民瘋搶疫苗不可得時，社會陷入驚懼不安中，起先是仰賴國際友人的大量捐贈，後來台積電、鴻海／永齡基金會、慈濟三方出面購買BNT疫苗，雖然過程一波三折，最後還是圓病解決，才得以滿足國人的施打需求。而國產自製的高端疫苗，沒有完成三期實驗，在安全性上造成民眾疑慮，後來也衍生出外界對政府採購高端合約內容的質疑，而政府對高端合約保密封存30年，也成為後來2022年九合一選戰攻防焦點。

也因為防疫下半場的混亂狀態，讓民進黨在2022年的地方選舉備極艱辛。執政者本就難以避免會有許多包袱，但這次選舉期間，過往辛苦打拼、帶領國人共同防疫的經歷，無法有效轉換成選舉紅利，反而成為破口讓在野黨找到攻擊的著力點。

特別是出馬參選台北市長的防疫指揮官陳時中，更成為眾矢之的，昔日在螢光幕前說明最新防疫狀況、穩定國人情緒、破除謠言的正面形象，在在野黨的攻訐下蕩然無存。最終，民進黨在2022年選舉以大敗收場，執政縣市退守南部4縣市 的濁水溪以南。

▲▼1016中央流行疫情指揮中心記者會,陳時中。（圖／記者呂佳賢攝）

▲陳時中主持中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

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