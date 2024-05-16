「擦亮世界的角落」金門志工擦遍全島路口反光鏡　守護行車安全

▲金門志工們辛勤擦拭反光鏡，讓用路人行車時視線更清晰。（圖／林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

為避免路口反光鏡視線不清造成交通事故，金門縣警察局動員志工推動「擦亮世界的角落」活動，一起行動擦拭全島路口反光鏡，讓反光鏡保持光亮，發揮功效，減少車禍，守護道路安全，今年更發動警察志工，結合過往「擦亮世界的角落」活動和行人路權宣導，以「擦亮轉角安全，守護行人路權」為主軸進行活動。

金門縣警察局表示，反光鏡作為重要的交通安全設施，對於提升道路安全起著關鍵作用，提供駕駛者在視線受限的路段清晰的視野，隨著時間的推移，反光鏡會積聚灰塵和污垢，從而降低其反光能力，因此需要定期清潔以保持其功能。

因此，金門縣警局金湖分局於昨(15)日特別動員轄內志工人員，針對反光鏡不潔、污垢等情形，擦拭清潔交通反光鏡，以提高道路安全。這項行動不僅提升了道路的可視性，也增加交通行車安全，志工們的無私奉獻和辛勤工作，也讓附近民眾讚譽有加。

金湖分局表示，地區人口逐年增加，且狹小路口、巷道相當多，汽機車等交通工具也倍數成長，擦亮各路口反光鏡可提升用路人安全，降低交通事故發生機率，也呼籲民眾如發現區內反光鏡模糊不清或交通設施有損壞情形，可直接向當地鎮公所通報，共同維護民眾行的安全。