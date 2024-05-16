Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」　預計下午上囚車

記者鄧木卿、許權毅、莊智勝／台中報導

電競直播主Toyz（劉偉健）因涉嫌販賣大麻菸彈，遭判刑4年2月定讞，今(16日)上午現身中檢報到，準備入監服刑；Toyz約上午9時30分許抵達中檢，現場大批媒體守候，發現Toyz出現後即蜂擁上前，而Toyz將近100公尺的路程也走了約7分鐘，簡短受訪後即轉身步入中檢報到。

▲Toyz今早赴中檢報到，下車後即遭媒體包圍，短短100m路程走了約7分鐘。（圖／記者湯興漢攝）

Toyz在報到前接受媒體聯訪，表示「別的不說，希望大家未來內心有做錯事情的話，想想自己可以失去的，這是這兩個禮拜體悟最多的事情，未來可能也要離開這片土地，也許會再見，都說不定，大家都要保重。」

▲Toyz報到前簡短受訪。（圖／記者湯興漢攝）

Toyz媽媽與好友約6人也到場送別，媽媽心情沉重，面對媒體時不發一語、婉拒受訪，在目送兒子走進中檢後，隨即在2名男性好友的攙扶下離開，未多表示意見。

據了解，Toyz今赴中檢報到，並未攜帶太多個人物品，手上提著一個黑色手提袋，目測裡面有一件白色上衣、幾張資料、以及透明夾鏈袋，並未見到有書籍或其他私人物品。今上午Toyz完成報到手續後，預計下午1點上囚車，發監執行。

▲Toyz媽媽、及好友約6人到場送別。（圖／記者湯興漢攝）

▲Toyz行李相當簡便，僅有一個黑色手提袋。（圖／記者許權毅攝）