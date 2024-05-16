Toyz入獄！讓媽媽超傷心　目送兒子「面對現實」哭倒2友人懷裡

▲Toyz今入獄服刑，媽媽到場陪同，淚倒友人懷裡 。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者許權毅、鄧木卿／台中報導

Toyz（劉偉健）今日因販毒案入獄4年2月，媽媽跟多名友人陪他前往地檢署報到，Toyz先是跟眾人擁抱道別，經媒體簇擁包圍後，Toyz將手機交給媽媽，簡短受訪1分鐘，媽媽見到此情，靠在Toyz友人身邊痛哭，後續也由2名友人攙扶上車，全程照顧。

Toyz昨日開直播時透露，自己跟女友篠崎泫、媽媽在8日開車到南投民宿遊玩，不久就接到電話說「執行通知單」到了，確認自己16日要入監服刑。Toyz稱，一直以來的心態都是鴕鳥心態，把炸彈擺著，以為自己7、8月才會進去，得知後還是晴天霹靂。

Toyz說，事情發生後，身邊的人也是晴天霹靂，但是只能強顏歡笑，等到執行通知單寄到，還是崩潰。至於外傳Toyz搞失聯，他則說：「跑本來就不是選擇，曾經問過自己，幹這件事之後只有2個選擇，第一個繼續『屌不啷噹』，第二個就是關個2年，自己一定選後者。」

Toyz今日受訪表示：「別的不說，希望大家未來內心有做錯事情的話，想想自己可以失去的，這是這兩個禮拜體悟最多的事情，未來可能也要離開這片土地，也許會再見，都說不定，大家都要保重」隨即進入地檢署報到，準備入獄服刑。

由於還有手續要辦，Toyz中午被留置在地檢署內的拘留所，由於午餐時間已過，檢方會為他準備便當做為午餐，並在下午以囚車將他送往台中監獄服刑。