車迷尖叫！F1冠軍車到台中　9／28七期市政路「封街飆速」

▲F1冠軍車RB08登場台中七期「市政路封街飆速」，創全台首例，台中市長盧秀燕邀請國人到台中近距離接觸F1一級方程式賽車。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

F1車迷尖叫了！2024亞洲唯一、台灣首度的Red Bull Showrun F1賽車展演活動將於9月28日在台中登場，屆時市府將封街市政路約1.1公里，讓RB08 2012年冠軍車在七期飆速，也創全台先例。今天台中市長盧秀燕特別北上出席記者會，邀請車迷到台中，近距離接觸最酷的F1一級方程式賽車。

此次來台的車款是F1大獎賽三連霸、世界冠軍－Red Bull車隊原裝空運來台，台灣賽車運動史上歷史性的一刻。盧秀燕表示，「一級方程式賽車」(F1)展演Showrun需要高度專業評估，亞洲許多國家都極力爭取主辦，但要找到適合場地並不容易，包括籌辦賽事能力、道路平整度、距離、交通運輸及市容等都需符合相關條件，此次台中能雀屏中選，十分榮幸。

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▲此次來台的將是2012年冠軍車RB08 F1。（圖／台中市政府提供）



運動局長李昱叡表示，這場活動原定2020年就要舉行，但卻遇上疫情延後，歷經多年努力爭取，終於在今年得以完整呈現，當天預計將封街1.1公里，在七期市政路進行系列展演，讓國人感受極致速度及國際水準的賽車技術。

▲F1冠軍車RB08登場台中七期「市政路封街飆速」，將創全台首例。（圖／市府提供）



Red Bull台灣總經理廖千萩表示，很期待能將Red Bull車隊資源帶到台中進行展演，也榮幸邀請到頑童MJ116創作主題曲，屆時也會在活動當天進行一系列的表演，與全民同樂。