新訂大柑園地區都市計畫啟動　4場座談會起跑廣納民眾意見

▲大柑園地區現況照。（圖／新北市城發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府正式啟動新訂大柑園地區都市計畫案，於2024年5月15日起公告徵求意見75天，並於2024年7月2日起分別於樹林區公所、三峽區公所、鶯歌區公所及樹林區東園里市民活動中心舉辦共4場座談會，廣納當地民眾意見。期望透過本次新訂擴大都市計畫方式，落實在新北市國土計畫之指導下，引導都市發展動能與整合公共資源，改善該地區就業環境、居住水準及公共設施環境品質。

▲「新訂大柑園地區都市計畫」案公告徵求意見範圍示意圖。

新北市城發局長黃國峰表示，新訂大柑園地區都市計畫範圍北側及西側臨大漢溪，南臨臺北大學社區特定區計畫、三峽都市計畫及非都市土地一般農業區，東臨三峽河，範圍橫跨樹林、三峽及鶯歌區等3個行政轄區，計畫面積共計約621公頃。該地區現況除農業利用外，亦有未登記工廠、零星住宅聚落及閒置空間等分布，期望透過新訂擴大都市計畫方式，改善原有土地使用違規情事，同時考量大柑園地區具有特定產業群聚狀況，後續規劃空間發展機能以產業型態為主，藉由本計畫引導土地使用、產業發展之合理分派及利用，並將鄰近適合業別廠商及未登記工廠業者引導至本計畫範圍，健全都市發展。

城鄉發展局補充，整體範圍內土地所有權人約1萬多人，為能提供完善的說明會空間場域，本次將於2024年7月2日（星期二）上午10時整於本市樹林區公所3樓禮堂、7月9日（星期二）下午2時30分於本市三峽區公所4樓大禮堂、7月16日（星期二）上午10時整於本市樹林區東園市民活動中心、7月24日（星期三）上午10時整於本市鶯歌區公所6樓大禮堂，共舉辦4場座談會，針對都市計畫範圍及都市計畫程序進行說明，聽取當地民眾意見，以納入後續都市計畫草案規劃之參考，歡迎民眾自行選擇方便的時間及場次踴躍參與。

▲座談會資訊一覽表。