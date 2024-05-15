小姊弟遭枕頭悶殺！閨蜜疑提供毒品給2寶媽　被警帶回偵訊

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

新北市中和區摩鐵昨（14）日爆小姊弟被蘇姓媽媽悶死，蘇女閨蜜徐姓女子到摩鐵探訪發現後報案。全案今天出現重大發展，檢方今日會同法醫於板橋殯儀館相驗，法醫發現2名孩童生前疑似遭到餵毒，而徐女有毒品前科，疑提供毒品給蘇女，己被警方帶走偵訊，釐清是否涉案。

▲蘇女的閨蜜徐女疑提供毒品，被警方帶走釐清是否涉案。（圖／記者陳以昇攝）

這起案件發生在昨日上午，蘇姓女子13日帶著2名小孩入住摩鐵，期間徐女還前來送餅乾及零食，而當時蘇女與她對談時，她就感覺不太對勁，沒想到隔天再次探訪後，就發現2名小孩已遭悶死。

▲徐女今到板橋殯儀館。（圖／記者陳以昇攝）

警方事後調查，蘇女犯案當天先是喝了酒及吸食K她命，並先將9歲女兒悶死後，再對兒子動手，原本蘇女打算輕生，但因為體力不支、精神不佳呆坐3小時無法動手，徐女在下午1時許時探訪，驚見小姊弟已死亡，遺體甚至已經發紫。

檢方今會同法醫相驗，但法醫卻發現小孩生前疑似遭到餵毒，將在明日解剖姊弟遺體，釐清體內毒物成分。而蘇女入住時，曾有1男1女訪客來找蘇女，經查是徐女與徐女前夫，徐女有毒品前科，檢警懷疑兩人提供毒品給蘇女，已將他們帶回偵訊釐清案情，隨後會跟蘇女一起移送地檢，但徐女與前夫目前仍為證人身分。