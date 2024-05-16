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社會 社會焦點 保障人權

新北海釣場男突倒地...無呼吸心跳　消防員CPR+AED救回一命

▲新北海釣場男突倒地　消防員CPR+AED救回一命。（圖／記者戴上容翻攝）

▲新北海釣場男突倒地，突然倒地失去意識，消防隊員CPR+AED救回一命。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名63歲蔡姓男子日前到海釣場釣魚，突然倒地失去意識，消防局指揮中心接獲報案後派遣八里分隊出勤，到達現場時，一名釣友正接受指揮中心線上指導為男子進行CPR，救護人員評估後，發現患者OHCA（無心跳無呼吸）及心電圖呈現心室顫動（VF），立即執行高品質CPR及2次AED去顫電擊，經搶救後患者於救護車上恢復心跳及呼吸，且能與救護人員對話，隨即後送至淡水馬偕醫院進行治療，於5月11日康復出院重返正常生活。

新北市消防局第三大隊長陳志德表示，本案成功挽救患者生命關鍵在於報案時民眾於第一時間接受指揮中心線上指導進行CPR及後續救護人員接手後持續給予高品質CPR，並於現場展現醫療專業評估、給予患者AED電擊去顫。

陳志德說，透過民眾與警消接力方式搶救及民眾於第一時間協助報案啟動生命之鍊盡早給予患者CPR，在高品質CPR過程中，持續給予腦部血液灌流，減少腦部損害，提升患者預後康復程度並增加成功搶救生命的機會。

陳志德呼籲，當身邊突然有人失去呼吸心跳而在等待救護人員到場前，應接受消防局指揮中心指導並立即執行CPR，就會有很高機會提升患者到院前的存活率，爭取患者獲得到院後的治療及康復出院的機會。

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