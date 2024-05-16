淡水馬偕攜手新北市調處　簽署資安聯防合作備忘錄

▲淡水馬偕攜手新北市調處簽署資安聯防合作備忘錄。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

淡水馬偕於15日與法務部調查局共同簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」，響應政府資安即國安政策，建立資安聯防機制，共同維護醫療資料安全與病人隱私，降低個人資料外洩疑慮。馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，期待透過本次簽署，由公、私部門協同努力，共同守護國家、醫院及民眾的資訊安全。

淡水馬偕醫院近幾年推動醫療資訊系統升級，包括智慧醫療、AI、大數據等數位化應用等，在網路的高度連結需求下，提高資安防護更是刻不容緩的重要議題。馬偕紀念醫院總院長張文瀚致詞表示，醫學中心提供醫療服務的人數眾多，存有大量病人機敏資料，幾乎每天都在面對資安攻擊，而透過與調查局緊密的合作，能保障病人資訊上的安全，同時提升醫院的公共安全。而面對日趨嚴重的假訊息威脅，淡水馬偕紀念醫院院長洪大川說，資安不只代表著維護病人安全及醫療品質，更是保障國家安全。

新北市調查處張育瑞處長指出，近年來資安攻擊事件頻傳，醫院亟易成為駭客組織鎖定攻擊之目標，此次淡水馬偕醫院與法務部調查局簽署合作備忘錄，未來可借助調查局的專業能力，提升聯防單位應變速度。

期待透過本次簽署，由公、私部門協同努力，未來能及時交流資安情資，建立雙方通報應變管道，確保醫療體系的健全運作，共同守護國家、醫院及民眾的資訊安全。