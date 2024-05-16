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新北市圖嬰幼兒閱讀起跑　融入雲門舞集律動課程

▲新北市圖嬰幼兒閱讀起跑 融入雲門舞集律動課程。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北「孕遇幸福」孕媽咪講座。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

閱讀，從零歲開始！新北市「閱讀起步走」嬰幼兒專屬的閱讀活動登場，今年特別加入雲門「身體愛閱讀」律動課程，希望能帶給父母閱讀的新體驗。活動分為5大主題，包括「閱讀，動起來」故事律動課、「我是一本書」互動遊戲展、「孕遇幸福」孕媽咪悅讀講座、親子共讀講座、以及「新北寶寶愛看書」熱門預約書展，即日起至11月止將於全市陸續展開，還可免費領取分齡閱讀禮袋。

新北市立圖書館王錦華館長表示，為了鼓勵家長從0歲開始培養孩子的閱讀習慣，新北市「閱讀起步走」計畫，除了於新生兒辦理出生登記時免費贈送閱讀禮袋，作為送給新生兒的第一份閱讀見面禮，同時為嬰幼兒規劃專屬的閱讀活動，鼓勵爸爸媽媽從零歲開始陪孩子閱讀，培養親子共讀的基礎。

▲新北市圖嬰幼兒閱讀起跑 融入雲門舞集律動課程。（圖／新北市立圖書館提供）

▲新北市圖嬰幼兒閱讀活動起跑。

新北市「新生兒閱讀起步走」活動5月19日首先為「未來媽媽」們準備了「孕遇幸福‧從悅讀開始」孕媽咪講座，讓準媽媽在懷孕期間就可以透過「閱讀胎教」，讓寶寶參與閱讀的過程。6月份起至11月，全市還有28場分齡講座，包括臺灣展臂閱讀協會理事長陳宥達醫生、貓頭鷹親子教育協會創辦人李苑芳老師、美國蒙特梭利專家陳貞旬老師、臺灣閱讀協會理事長陳姣伶老師等專家學者，將帶領爸爸媽媽了解新世代閱讀趨勢，與嬰幼兒早期閱讀的重要，為孩子選擇適齡好書，圖書館也準備了0至5歲的適齡閱讀好書，將免費送給參加講座的父母。

另外，6月16日則首度與雲門舞集舞蹈教室合作，推出「閱讀，動起來」故事律動課，將帶親子用身體五感閱讀，一起共舞共學；至6月底止還有「我是一本書」互動遊戲展與「寶寶愛看書」熱門預約書展，活動免費，歡迎大手牽小手，一起到圖書館共讀共玩。詳細活動資訊及報名方式請至「新北市立圖書館」網站新北市嬰幼兒閱讀起步走-親子共讀服務專區查詢。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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