快訊／中和小姊弟遭親媽悶死！生前疑遭餵毒　警方懷疑有共犯

記者陳以昇、陳韻如／新北報導

新北市中和昨(15日)發生媽媽悶殺2名小孩案件！蘇姓女子帶著孩子入住摩鐵，卻在飲酒、吸食毒品後情緒失控，將自己9歲女兒、6歲兒子用枕頭活活悶死。檢方今(15日)會同法醫相驗，法醫發現2名孩童生前疑似遭到餵毒，而警方也曾在案發現場找到毒K他命，再加上蘇女入住時曾有1男1女訪客前來，經查這2人是毒販，警方不排除2人是共犯。

▲中和小姊弟相驗。（圖／記者陳以昇攝）

這起案件發生在昨日上午，蘇姓女子帶著2名小孩入住摩鐵，期間蘇女的徐姓閨蜜還前來送餅乾及零食，而當時蘇女與她對談時，她就感覺不太對勁，沒想到隔天再次探訪後，就發現2名小孩已遭悶死。

警方事後調查，蘇女犯案當天先是喝了酒及吸食K她命，並先將9歲女兒悶死後，再對兒子動手，而過程中2名小孩不斷掙扎，蘇女的雙手也布滿兒女的抓痕，原本蘇女打算輕生，但因為體力不支、精神不佳呆坐3小時無法動手，閨蜜在下午1時許時探訪，驚見小姊弟時，遺體已經發紫。

▲鑑識人員帶著證物離開。（圖／記者陳以昇攝）

檢方今會同法醫相驗，但法醫卻發現小孩生前疑似遭到餵毒，而警方在摩鐵案發現場有找到毒K他命，且蘇女入住時，曾有1男1女訪客來找蘇女，這2人經查竟是毒販，警方不排除2人是共犯。

這對男女今也被檢警帶到殯儀館由檢察官審訊，相驗解剖中心也罕見拉起屏風阻隔，詳細案情仍待釐清。是否有餵毒，將在明日解剖姊弟遺體，釐清體內毒物成分。此外，蘇女的徐姓閨蜜也有毒品前科，但是否涉案也還需要釐清。