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大陸 大陸焦點 特派現場

福建將派踩線團赴馬祖！王忠銘曝開放最新進度：520後有好消息

▲▼ 王忠銘,海交會,馬祖館。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲海交會現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／福建報導

大陸日前宣布開放福建赴馬祖旅遊，連江縣縣長王忠銘今（16）早受訪表示，已完成接待等前置作業，近期福建就會派踩線團來考察，「520」後會有好消息傳來，也希望未來兩岸可以和平交往，造福人民。

▲▼ 王忠銘,海交會。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲ 王忠銘受訪。（圖／記者蔡儀潔攝）

王忠銘今早在福州出席海交會活動，在馬祖館開館儀式後接受訪問。他表示，時機慢慢已經接近成熟了，大陸宣布開放後開了幾次會議籌備，目前證件、接待等工作都已完成前置作業，還特別設計了伴手禮，「『520』之後應該有很好的消息傳來。歡迎鄉親一起過去。」

大陸國台辦15日指出，福建省將適時組織旅行社踩線團赴馬祖考察。對此，王忠銘介紹道，踩線團近期就會到福建，時間約在「520」前後，希望藉此機會，將馬祖風光推薦給大陸民眾。

對於「520」就職大典後的兩岸關係，王忠銘表示抱有「很大期許」，第一希望兩岸能和平交往，第二希望兩岸能在經貿區塊敞開胸襟，提升兩岸人民生活、造福人民。

展望未來，王忠銘指出，福馬兩地交流一直在進行，去年至今他已經到大陸8次，時常來往才有彼此的默契，今天馬祖館開館就有很多大陸官員蒞臨，正是長期累積下的互信基礎，令雙方親上加親。

第二十六屆海峽兩岸經貿交易會16日至19日在福州舉行，馬祖縣政府與馬祖酒廠精心規劃推出「馬祖館」， 設計理念旨在彰顯馬祖觀光旅遊、重要產業「馬祖高粱酒」及「當地觀光特產」之形象，以及馬祖特色坑道酒窖和濃濃的馬祖高粱酒香。

馬祖酒廠總經理劉九銘表示，他們已經連續參加了多屆海交會，海交會提供了一個兩岸經貿交流的良好平台，他希望通過這個平台，未來加強與大陸酒業代理商、伴手禮通路商等交流合作，打響馬祖高粱酒品牌。

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