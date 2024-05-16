不只5名嘴！　國安局曝陸擴大資料庫：聲援港、藏一般民眾也會被納入

▲國安局副局長柯承亨。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

大陸國台辦15日宣布將懲戒黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川這5名台灣名嘴及其家屬，批評他們蒙蔽部分台灣民眾，攪動兩岸敵意，傷害了兩岸同胞感情。國安局今（16日）表示，這主要是製造寒蟬效應，依據國安局所掌握的情資，中國要擴大建立相關資料庫，只要有聲援西藏、香港、新疆相關言論，隨時都會被中共納入懲戒的名單。

立法院外交及國防委員會今（16日）邀請僑委會、外交部、國安局報告「中共海外統戰工作對我僑務推展與邦交維持之影響及應處作為」，並備質詢。

民進黨立委林楚茵質詢時問，中國過去都懲戒政治人物，現在是不是把法律戰延伸到一般民眾，連電視上媒體人、評論的名嘴都登上，這樣噤聲的狀況，國安局有接到訊息嗎？

國安局副局長柯承亨回應，中共對台打壓是不斷加大，這主要是製造寒蟬效應，不只對官員，甚至台商、台企有支持執政黨或提供政治獻金都會被關注，依據國安局所掌握的情資，中國甚至要擴大建立相關資料庫，也就是針對臺灣的各行各業的民眾做收集。

柯承亨提醒國人，不只是政治人物、名嘴，連各領域民眾中，只要是支持民主運動，甚至有聲援西藏、香港、新疆相關言論，隨時都會被中共納入懲戒的名單。