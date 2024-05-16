海交會福州開幕　宋濤：只要認同「中國人」都好商量

▲海交會開幕式現場。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／福建報導

第二十六屆海峽兩岸經貿交易會（海交會）今（16）早在福州開幕，國台辦主任宋濤致詞時指出，台灣任何政黨、團體只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人，一家人交流交往就不存在障礙。商總理事長許舒博則呼籲，海基會和海協會必須重啟協商。

▲宋濤發表講話。（圖／記者蔡儀潔攝）

在今早的開幕式上，宋濤引用大陸國家主席習近平的講話稱，推動兩岸關係和平發展的關鍵，是堅持體現一個中國的九二共識，核心是對兩岸同屬一個國家、一個民族的基本事實有共同的認識。

宋濤表示，台灣任何政黨、團體只要不分裂國家，只要認同兩岸都是中國人，一家人交流交往就不存在障礙，很多事情都好商量好解決；如果頑固堅持台獨立場，台灣的民生福祉等就得不到保障，民族大義高於一切。

宋濤強調，「我們的態度是明確的、立場是堅定的，希望廣大台灣同胞與我們一起，堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉，維護台海和平穩定，推進兩岸關係沿著和平發展的正確方向前進。」

▲許舒博。（圖／記者蔡儀潔攝）

全國商業總會理事長許舒博今日到場出席，致詞時提到，兩岸過去到現在一段期間，雖然有很多無法達成的共同目標，但充分的事實顯示，1992年雙方在香港會談達成的共識，始終讓彼此在很多的議題上，可以坐下來對話，創造一個共存共榮的兩岸。

許舒博接著指出，1992年以後海基會跟海協會成立，協助兩岸共同的發展以及解決問題，「所以我誠摯的呼籲，海基會和海協會必須重啟協商，不是為大陸也不是為台灣，而是為了兩岸人民的幸福。」

許舒博也提到，希望兩岸直航航線增至30條，但必須有觀光人流的支持，期盼各式交流能重啟，而福建跟台灣是兩岸最靠近的地方，很多政策應走在第一線，相信未來也會更緊密。

據大陸國台辦發言人陳斌華15日介紹，「海交會」歷經30年發展，已成為海峽兩岸久負盛名的綜合性經貿交流活動，累計吸引上萬家台企、3萬多名台灣客商參加，在探索兩岸融合發展新路、促進兩岸經貿合作暢通等方面發揮著重要作用。

本屆「海交會」以「深化兩岸融合 建設第一家園」為主題，聚焦貫徹落實《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，包括開幕式暨海峽兩岸交流交往分享會、2024兩岸商會合作交流活動、福州市台協會成立30週年對接交流會、第七次福馬磋商會等活動，預計有50多家台灣工商團體團組、1000多名台胞台商參加。