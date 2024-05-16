陸懲處5名嘴及其家人「劍指520」？　綠委指太高估：他們不是常做？

▲5名嘴遭大陸懲戒，左起黃世聰、李正皓、劉寶傑、于北辰、王義川。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

中國國台辦15日宣布將懲戒黃世聰、于北辰、劉寶傑、李正皓、王義川5名台灣名嘴及其家屬，批評他們傷害了兩岸同胞感情。對於此舉是否劍指520新舊總統交接？民進黨立委王定宇今（16日）受訪時表示，這太高估國台辦，他們這種懲戒不是常常幹嗎？這種做法只是讓台灣更清楚理解，兩邊是不同國家，講的話不合統治者聽就可以制裁、懲戒、抓去關，鬼才要跟你在一起。

對於該份懲處名單，王定宇表示，對於這幾位好朋友，請他們不要太過驕傲，「你們得到的是懲處、我們是制裁，勳章比較大塊，自己在汪笨湖時代跟2022年被制裁過兩次，對身處民主國家的我們來說，很難理解，獨裁國家對講話不中聽的人就要制裁、抓去關，剛好凸顯台灣跟中國最大差異。」

王定宇指出，恭喜這五位得獎者，也要安慰像陳柏惟這種落選的人，遲早會輪到、不需要太擔心，再加油。

至於此舉是否劍指520？王定宇表示，這太高估國台辦，他們這種懲戒不是常常幹嗎？對於中共這種獨裁體制，他們有一個按鈕、按了就會有反應，只是不太精準。

王定宇強調，這種做法只是讓台灣更清楚理解，兩邊是不同國家、不同體制，講的話不合統治者聽就可以制裁、懲戒、抓去關，鬼才要跟你在一起。

國台辦新聞發言人陳斌華昨指出，一段時間以來，黃世聰、李正皓、王義川、于北辰、劉寶傑等少數台灣所謂「名嘴」，罔顧大陸發展進步的事實，蓄意編造有關大陸的虛假、負面資訊，並通過電視、網路、報刊等媒體大肆傳播。

陳斌華接著說，他們的錯誤言論蒙蔽部分台灣民眾，挑動兩岸敵意對立，傷害兩岸同胞感情，事實清楚、情節嚴重；大陸方面將依法對上述5人及家屬實施懲戒。

陳斌華最後強調，對惡的沉默和縱容，便是對善的不公與傷害；輿論不是法外之地；任何編造、散布謠言，擾亂社會秩序，損害國家榮譽和利益的行為，都將受到法律的懲處。