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大陸 大陸焦點 特派現場

聽信朋友「吃太好才罹腸癌」！他節食爆瘦25kg　治療半個月竟離世

大陸一名患有結腸癌的50多歲男子，聽到朋友說腸癌就是吃得太好才會得的富貴病，因此決定節食「餓死」癌細胞，最終不幸離世。（示意圖／Unsplash）

▲患有結腸癌的男子，聽朋友說腸癌是吃得太好才會得的富貴病，因此節食想「餓死」癌細胞，最終不幸離世。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

大陸一名50多歲男子日前確診結腸癌後，他的朋友便告訴他「腸癌就是吃得太好才會得的富貴病」。因此男子便開始節食，希望能藉此將癌細胞活活餓死，沒想到後來男子因為身體太虛弱，沒辦法承受化療，最終因為全身肌肉萎縮不幸離世。

根據陸媒綜合報導，大陸一名50多歲男子日前確診結腸癌，當時他的朋友得知後，就告訴他「腸癌就是吃得太好才會得的富貴病。」之後男子便決定節食，認為只要肚子餓，癌細胞就會因為缺少養分「餓死」。

後來男子拒吃所有蛋白質食物，每天僅攝取一些蔬菜水果，不到2個月的時間，他的體重就從75公斤瘦到剩50公斤，足足瘦了25公斤。

不過他也因為體重快速下降，身體沒辦法承受化療的強度，最後他只接受了1次化療，身體就撐不住了，最終全身的肌肉萎縮，瘦下來後不到半個月就不幸離世了。

對此，醫師呼籲，腫瘤患者一定要正常飲食，特別是吃魚、肉、蛋、奶等，以提高優質蛋白的攝取。並透露，適當的營養支持、合理的飲食攝入，對腫瘤患者維持身體功能、承受各種抗癌治療，延長存活期都極為重要。

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