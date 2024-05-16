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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九體檢遭狗仔跟拍扯綠營　綠委籲報警：別每次有事就栽贓

▲▼馬英九,陝西歷史博物館,馬英九訪陸。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲前總統馬英九。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者杜冠霖／台北報導

前總統馬英九昨（15日）進行例行體檢時，遇到媒體跟拍，馬英九辦公室表達嚴正譴責，並關切是否有特定力量醞釀生事；馬辦也要求準總統賴清德約束黨內極端聲音，避免造成社會更大動盪。綠委王定宇今受訪時表示，每個人健康都是個人隱私，不管喜不喜歡，媒體、自媒體都不該騷擾任何人，建議馬英九辦公室趕快報警，把騷擾者抓出來。

對於跟拍事件，蕭旭岑強調，由於卸任總統禮遇即將結束，如何保護卸任元首安全並無前例可循。他也提到，馬英九訪問大陸，舉行「馬習二會」降低兩岸緊張，卻遭民進黨立委不斷攻擊，激起社會對立情緒，造成馬英九安全重大隱憂。

蕭旭岑呼籲即將就任的賴清德總統，即使朝野政見看法不同，但是馬英九的安危，攸關整體社會穩定。他希望賴清德總統能約束黨內極端聲音，避免造成社會更大動盪。

王定宇指出，不要每次有事情就栽贓不同意見者，這種作法跟騷擾者有何不同？馬英九身為前總統的安全還是要注意，隱私需要受到相當尊重，譴責這樣的行為。

對於馬辦回應也提到綠營，王定宇表示，除非馬英九辦公室知道是誰，否則不分青紅皂白就指責不同意見者，這種做法並不高級也不高明。

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