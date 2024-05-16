　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱議瑩嗆韓國瑜「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機轟：沒水準

▲▼韓國瑜主持黨團協商 韓國瑜 柯建銘 黃珊珊 傅崑萁 交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜主持黨團協商。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院程序委員會14日經國民黨團、民眾黨團聯手表決通過，排定明日立院院會討論議程，其中包含藍白版本的國會改革法案，但排除掉再生醫療雙法審查。對此，民進黨立委邱議瑩今（16日）向國民黨怒吼，連救人的法案都可以擋，傅崐萁、洪孟楷「你們的良心在哪裡？」下午更進入朝野協商會場表達不滿，但搶麥克風發言行徑也引爆藍委反彈，爆發舌戰不歡而散。

邱議瑩不滿藍白聯手在周二程序委員會中擋下攸關病患權益、無需交由朝野黨團協商再生醫療雙法，卻強推政治性極高的國會擴權及錢坑法案，朝野協商時多次發言打斷韓國瑜，引起藍委質疑程序正義問題，非黨團幹部成員是否可以自行參與並發言。

國民黨團書記長洪孟楷先是表示，韓國瑜辛苦了，但還沒講完立刻遭邱議瑩打斷，「我們剛剛舉手舉很久，為何韓國瑜不讓我們先發言？」洪孟楷則說，請互相尊重，邱議瑩持續批韓國瑜別把自己做小，國民黨別再挾持院長，以前敢這樣對王金平嗎？洪孟楷回應，「我們都很尊重，以前也很尊重游錫堃啊！」

邱議瑩續批，「韓國瑜你不要當傅氏王朝的韓小弟啦！」此話一出引起藍委激憤，傅崐萁立刻回嗆，「你不要亂講啊！是在講什麼啊！」洪孟楷也批「人身攻擊真的很沒必要！」而傅崐萁也氣的把手機往桌上摔，大罵邱議瑩「毫無水平、沒水準！」

被罵潑婦罵街的邱議瑩再度不滿回擊，「我都保持笑容好嗎？傅崐萁又摔手機囉？」吳思瑤也參戰，「傅崐萁好大喔！只有黃國昌會怕啦！我們都沒在怕啦！只有黃國昌喜歡被傅崐萁摸摸頭啦！」

吳思瑤話音剛落，隨著其餘立委皆離場，韓國瑜也離開會場。
 

ET快訊
愛上未成年姪女「家裡嘿咻20次」　桃園男認了
柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」
快訊／「阿龍」證實非原創、證據也偽造！台文館發出道歉聲明
赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看
上市大廠下周起停止買賣：接證交所通知
獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁
小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　業者喊：費用全免

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傅崑萁摸頭應是設計好的？　鄭運鵬：讓民眾黨抬不起頭

柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」　藍委嗆挑燈夜戰

旁聽高虹安涉貪案　律師蘇奕全：自願捐贈事實明確、私聘助理無不法所有意圖

陳建仁力挺蔡英文守住執政9局下　領軍內閣無看守期順利交棒

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看

柯文哲自稱「台智光案檢舉人」　北市政風處打臉：沒提供資料檢舉

龔明鑫將接秘書長　鄭文燦爆理由「好像不用備詢」全場笑翻

獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁　內閣已總辭無法完成程序

傅崐萁吹哨、摸頭黃國昌　綠委感嘆：黃10年前是為了反服貿守議場

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

汪追機車被唸滿臉委屈　親爸和好下秒開心狂奔

統一獅開除U18國手黃勇傳　財務問題斷送職棒路！

中和櫃姐沒結過婚 獨養2子女生父曝光｜20240515 ET午間新聞

傅崑萁摸頭應是設計好的？　鄭運鵬：讓民眾黨抬不起頭

柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」　藍委嗆挑燈夜戰

旁聽高虹安涉貪案　律師蘇奕全：自願捐贈事實明確、私聘助理無不法所有意圖

陳建仁力挺蔡英文守住執政9局下　領軍內閣無看守期順利交棒

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看

柯文哲自稱「台智光案檢舉人」　北市政風處打臉：沒提供資料檢舉

龔明鑫將接秘書長　鄭文燦爆理由「好像不用備詢」全場笑翻

獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁　內閣已總辭無法完成程序

傅崐萁吹哨、摸頭黃國昌　綠委感嘆：黃10年前是為了反服貿守議場

住戶熱議「4類交通幹道」誰最吵　房仲：另有大魔王

聽信朋友「吃太好才罹腸癌」！他節食爆瘦25kg　治療半個月竟離世

要小倆口在三重、蘆洲「找400萬房」　網傻：婆婆活在30年前？

胡瓜嘆「年輕人主持費太低」揭當年超狂福利！　認同徐乃麟不再參加金鐘獎

小哈利大學畢業了！庾澄慶、伊能靜飛紐約出席畢典　網敲碗同框

電扇無故自轉！人妻崩潰：公公過世了仍盯著我的肚皮

戀上未成年姪女「家裡嘿咻+20次」　桃園色男坦承犯行須入獄

傅崑萁摸頭應是設計好的？　鄭運鵬：讓民眾黨抬不起頭

18小學生被撞死！南非大卡車逆向狂飆　校車撞爛20條人命魂斷國道

妻「情陷」境外間諜　副縣長夫「淪陷3人行」出賣國家機密

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

政治熱門新聞

獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁　內閣已總辭無法完成程序

藍白輪班守議場！黃國昌遭夜襲直播　傅崐萁送冰棒「吃掉民進黨」

接招合唱團確定高雄開唱！陳其邁：許願成功

「蔡英文根本不想特赦陳水扁」　吳子嘉分析：是跟賴清德的暗盤交易

邱議瑩嗆韓國瑜「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機轟：沒水準

為賴清德重啟核電鋪路？　準經長：多數人同意決定

林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光

傅崐萁換拍他頭　陳世軒一動作反制

四叉貓拿到徐巧芯家門前路權　「粗估整天100人」

綠委準備被輾壓！　陳玉珍：我是金門坦克直接壓陣

即／AIT宣布：代表團將訪台參加賴清德就職典禮

5名嘴遭陸制裁懲戒　林右昌責令警政署加強保護

四叉貓拿路權「集結100人」　徐巧芯曝反擊手段：我不會被霸凌

胡志強76歲！　曝慶生照與夫人邵曉鈴笑開懷

更多熱門

相關新聞

傅崐萁吹哨、摸頭黃國昌　綠委感嘆：黃10年前是為了反服貿守議場

傅崐萁吹哨、摸頭黃國昌　綠委感嘆：黃10年前是為了反服貿守議場

藍白黨團為週五院會表決夜宿議場門口，國民黨團總召傅崐萁看到民眾黨團總召黃國昌加入守夜行列，開心互動，不僅上前摸頭，還笑稱，周五表決當天要帶哨子吹，第一個衝主席台保護院長韓國瑜的絕對是黃國昌。綠委今（16日）受訪時也坦言，10年前黃國昌是為了反服貿守議場，10年後他是為了傅崐萁守議場，變化之大讓人感慨。

藍綠批柯卸責　陳智菡這樣說

藍綠批柯卸責　陳智菡這樣說

賴清德國情報告回答方式又卡關　韓國瑜裁示將「第三次」協商

賴清德國情報告回答方式又卡關　韓國瑜裁示將「第三次」協商

韓國瑜親自下台與藍白立委「喬」！　立法院確定延會至7月16日

韓國瑜親自下台與藍白立委「喬」！　立法院確定延會至7月16日

傅崐萁換拍他頭　陳世軒一動作反制

傅崐萁換拍他頭　陳世軒一動作反制

關鍵字：

國民黨韓國瑜傅崐萁邱議瑩

讀者迴響

熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

顧婕驚直腸癌第4期！「癌細胞擴散至肝臟」

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

篠崎泫「領養Toyz媽媽」！

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

37歲大叔娶19歲越南妹　「美妻照」曝光網炸鍋

妹子月經沒來「找男友通一下」隔天見血！婦科醫曝原因

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

威力彩一注獨得！　女子捐500萬回饋雲林

更多

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面