邱議瑩嗆韓國瑜「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機轟：沒水準

▲韓國瑜主持黨團協商。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院程序委員會14日經國民黨團、民眾黨團聯手表決通過，排定明日立院院會討論議程，其中包含藍白版本的國會改革法案，但排除掉再生醫療雙法審查。對此，民進黨立委邱議瑩今（16日）向國民黨怒吼，連救人的法案都可以擋，傅崐萁、洪孟楷「你們的良心在哪裡？」下午更進入朝野協商會場表達不滿，但搶麥克風發言行徑也引爆藍委反彈，爆發舌戰不歡而散。

邱議瑩不滿藍白聯手在周二程序委員會中擋下攸關病患權益、無需交由朝野黨團協商再生醫療雙法，卻強推政治性極高的國會擴權及錢坑法案，朝野協商時多次發言打斷韓國瑜，引起藍委質疑程序正義問題，非黨團幹部成員是否可以自行參與並發言。

國民黨團書記長洪孟楷先是表示，韓國瑜辛苦了，但還沒講完立刻遭邱議瑩打斷，「我們剛剛舉手舉很久，為何韓國瑜不讓我們先發言？」洪孟楷則說，請互相尊重，邱議瑩持續批韓國瑜別把自己做小，國民黨別再挾持院長，以前敢這樣對王金平嗎？洪孟楷回應，「我們都很尊重，以前也很尊重游錫堃啊！」

邱議瑩續批，「韓國瑜你不要當傅氏王朝的韓小弟啦！」此話一出引起藍委激憤，傅崐萁立刻回嗆，「你不要亂講啊！是在講什麼啊！」洪孟楷也批「人身攻擊真的很沒必要！」而傅崐萁也氣的把手機往桌上摔，大罵邱議瑩「毫無水平、沒水準！」

被罵潑婦罵街的邱議瑩再度不滿回擊，「我都保持笑容好嗎？傅崐萁又摔手機囉？」吳思瑤也參戰，「傅崐萁好大喔！只有黃國昌會怕啦！我們都沒在怕啦！只有黃國昌喜歡被傅崐萁摸摸頭啦！」

吳思瑤話音剛落，隨著其餘立委皆離場，韓國瑜也離開會場。

