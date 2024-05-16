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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘預告明立院可能爆發「史上最嚴重衝突」　藍委嗆挑燈夜戰

▲▼韓國瑜主持黨團協商 韓國瑜 柯建銘 黃珊珊 傅崑萁 交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

▲韓國瑜主持黨團協商。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（16日）召開朝野協商，討論「花東快速公路建設特別條例草案」、「環島高速鐵路建設特別條例草案」時，民進黨立法院黨團總召柯建銘突然說出，明天就是立法院會，「沒有朝野協商簽名的東西，院會實難進行，一定發生史上最大、嚴重衝突」，暗示尚未討論的國會改革法案明天如果送入院會，可能上演全武行，藍綠隨後也爆發舌戰，國民黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷皆嗆聲願意「挑燈夜戰」，要柯建銘別走。

國民黨、民進黨、民眾黨在朝野協商時，同時針對花東快速道路、環島高鐵及程序問題交叉討論，不斷爭執，舌戰兩小時沒有共識。柯建銘在一次發言時提到，「今天就講清楚，因為明天院會，大家心裡要有底，沒有朝野協商簽名的東西，院會實難進行，一定發生史大最大、最嚴重的衝突」。

柯建銘指出，這兩個法案已經討論相當多次，至少走完程序，他們仍是反對，就簽保留，簽朝野協商結論，明天只處理這兩個案子，因為經過充分討論，30年來皆是如此。他強調，凡是沒有經過朝野協商，就逐條討論，一定要依照程序，絕對不能破壞，否則國會就死亡了。

傅崐萁說，柯建銘暗示明天可能會爆發最嚴重衝突，「這就是恐嚇！」當家還要鬧事，但他們不會怕，如果會害怕，今天就不會來了，

由於國民黨明天將送入院會表決的「國會改革法案」尚未經過立法院長韓國瑜召開朝野協商，柯建銘此語似乎就是在暗示，明天將爆發史上最嚴重衝突。

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