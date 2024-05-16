俄總統普丁：高度重視俄中關係　將與習近平談烏克蘭情勢

▲俄羅斯總統普丁16日與中國國家主席習近平會晤，雙方簽署一系列新協議。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁16日與中國國家主席習近平在北京會晤，除了談到貿易問題，也稱兩國正在深化和平核合作，歡迎中國汽車製造商打入俄羅斯市場。普丁感謝中國方面的招待，認為雙邊會談相當務實，也稱莫斯科與北京均高度重視兩國夥伴關係，是鄰國關係的典範，將在晚間和習近平談及烏克蘭情勢。

BBC、俄羅斯衛星通訊社等報導，在西方國家對俄羅斯實施制裁之後，中國大陸已成為莫斯科汽車、服飾及其他許多產品的主要供應商。普丁與習近平簽署一系列新協議，包括中俄合作的領導人聲明以及一攬子部委和企業間的協議，深化雙邊實際合作。

▲中國大陸高規格接待普丁。（圖／路透）

會談期間，普丁與習近平兩人均證實有談到俄烏戰爭。習近平稱，中俄雙方已同意烏克蘭戰爭要有政治解決方案；普丁則說，「感謝中國為解決烏克蘭危機所做的努力」，將會在晚間非正式會議上告知烏克蘭情勢。

普丁表示，他已與習近平討論雙邊合作的現況與前景，很滿意看到政治安全領域對話強勁、經濟交流動態高度有序、人道主義接觸擴大、國際舞台有效協調，「剛剛舉行的會談表明，莫斯科和北京都高度重視發展和加強俄中全面戰略協作夥伴關係，這無疑是鄰國間建立聯繫的典範。」

普丁也說，中俄打算在歐亞經濟聯盟和一帶一路倡議對接方面繼續努力，擴大邊境地區基礎設施、提升貨運量與客運量。

▲普丁17日前往中國大陸東北部城市哈爾濱。（圖／路透）

普丁16日抵達北京，這是他贏得最新第五任期以來的首次海外國是訪問，將於17日前往中國大陸東北部城市哈爾濱。普丁出訪的時間點，正值俄羅斯和中國因烏克蘭戰爭、北京在印太地區的活動而面臨西方越來越大的壓力。

普丁抵達北京的時候宣稱，俄中之間的緊密關係不應被視為對任何其他國家的威脅，俄中關係並非臨時接觸、不針對任何人，「我們在國際事務方面的合作是國際舞台主要穩定因素之一，將共同捍衛基於多極現實和國際法的公平原則與民主世界秩序。」

▼普丁稱，俄中之間的緊密關係不應被視為對任何其他國家的威脅。（圖／路透）