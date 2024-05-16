布林肯「基輔酒吧」彈吉他飆歌！　烏克蘭人痛批：士兵在浴血奮戰

▲布林肯15日晚間在基輔著名地下酒吧Barman Dictat演出。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿布林肯15日突訪烏克蘭首都基輔，並在當地一間著名的地下酒吧表演，彈奏吉他演唱搖滾名曲，以此表達對烏克蘭的支持。不過，此舉卻也引發部分烏克蘭民眾不滿，因為此時烏軍正在前線浴血奮戰。

根據《路透社》報導，布林肯15日晚間與造訪了基輔著名地下酒吧Barman Dictat，並且背上吉他與當地樂團19.99合作，演唱了加拿大傳奇歌手尼爾楊（Neil Young）的1989年歌曲「在自由世界搖滾」（Rockin' in the Free World）。

▲布林肯與當地樂團19.99合作，演唱1989年歌曲「在自由世界搖滾」。（圖／路透）



布林肯在台上強調了烏克蘭目前所面臨的困境，特別提及了哈爾科夫（Kharkiv Oblast）的局勢，同時也表達了美國對烏克蘭及自由世界的支持。布林肯表演「在自由世界搖滾」具有象徵意義，這首歌曾在蘇聯解體時期成為抗議的象徵之一。

事實上，布林肯的音樂天份早已不是秘密，他曾組過名為ABlinken的樂團，並在音樂串流平台Spotify上發行過歌曲。

不過，儘管當時台下掌聲滿滿，但也有網友認為這樣的演出實在不必要。部分烏克蘭民眾痛批，布林肯的表演時機不當，因為烏軍此時正在武器短缺的情況下，在前線壕溝內浴血奮戰，阻止俄軍進逼。