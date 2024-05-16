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大陸 大陸焦點 特派現場

歡迎老朋友普丁　習近平：中方是俄方永遠信賴好鄰居、好夥伴

▲16日上午11點，中國國家主席習近平將在北京人民大會堂東門外廣場舉行儀式，歡迎普丁訪問中國。（圖／央視）

▲普丁訪華，習近平在北京人民大會堂東門外廣場舉行歡迎儀式。（圖／央視）

記者任以芳／綜合報導

中國國家主席習近平今（16）日在北京人民大會堂與赴華進行國是訪問的俄羅斯總統普丁舉行小範圍會談。《央視》釋出習近平部分談話，充分展現中俄「鐵桿情誼」。習指出，自己與普丁會面40多次，保持密切溝通，確保中俄關係健康穩定順利發展作出戰略引領，同時中方始終是俄方彼此信賴好鄰居、好朋友、好夥伴。

《央視》釋出影片，習近平指出，尊敬的普丁總統，我的老朋友，歡迎你來華進行國是訪問。不久前，你宣誓就任新一屆俄羅斯總統，正式開啓第五個總統任期。我向你和俄羅斯人民再次表示衷心祝賀。相信在你的帶領下，俄羅斯國家發展建設一定能夠取得新的更大成就。

習近平接著說，慶祝中俄建交75週年是貫穿今年兩國關係發展的主線。中俄關係已經走過四分之三個世紀，歷經風雨，歷久彌堅，經受住了國際風雲變幻的考驗，樹立了大國、鄰國相互尊重、坦誠相待、和睦相處、互利共贏的典範。

習近平強調，這些年來，我同總統先生先後會面40餘次，保持著密切溝通，為確保中俄關係健康穩定順利發展作出戰略引領。今天的中俄關係來之不易，值得雙方倍加珍惜和呵護。

習近平表示，中俄關係穩定發展，不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於地區乃至世界的和平、穩定、繁榮。新徵程上，中方願始終同俄方做彼此信賴的好鄰居、好朋友、好夥伴，不斷鞏固兩國人民世代友好，共同實現各自國家發展振興，攜手維護世界公平正義。

▲▼ 普丁訪問北京2024.5.16 。（圖／翻攝 央視）

▲ 中國採取嚴格國是訪問規格迎接普丁。（圖／翻攝 央視）

面對普丁來訪，中方接機過程透露三個高規格細節。首先是從飛機舷梯到專車的這段地面，鋪上貴賓級待遇紅毯。其次，中方安排三軍儀仗隊以及21車護衛隊形護送，這是中國專為外國元首準備的最高禮遇。

接機人身份也有變化，去年10月普丁訪華參加第三屆「一帶一路」峰會，由中國商務部長王文濤接機，外界研判普京此行重點將與中國洽談經濟合作。本次普丁來訪，由國務委員諶貽琴，彰顯中俄鐵桿交情。

從接機到人民大會堂迎外賓儀式，除了最嚴格國是訪問規格，中國方面也融入中俄友好的小巧思。比如，廣場上迎賓有中國小朋友，也有在京生活的俄羅斯小朋友。軍樂隊演奏的曲目是《莫斯科郊外的晚上》，體現中方對於普丁安排的高度重視，以及呼應習近平所言，中方對於老朋友的細心。

▼ 中國本次迎接普丁到訪，特地融入中俄友好小巧思 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 普丁訪問北京2024.5.16 。（圖／翻攝 央視）

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