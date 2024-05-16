美指責提供俄羅斯武器製造材料　陸外交部：不接受甩鍋卸責

▲中國外交部發言人汪文斌反擊，中國不願接受美國甩鍋卸責。（圖／大陸外交部）

記者任以芳／綜合報導

俄羅斯總統普丁今（16）日展開為期第兩天訪華國是訪問。關於美國指稱中國向俄羅斯提供武器製造的材料，中國外交部發言人汪文斌稍早強硬表態，中方始終致力於勸和促談，不接受美國「甩鍋推責」，更不會為別人行為買單。

普丁7個月內於今天二度訪中，這也是他再次當選總統後第一個外訪行程，一方面顯示中俄無法撼動的「鐵桿交情」，從另一個角度來看，也反應出「俄烏衝突」後，即使中方多次表態和中立，礙於中俄歷史情誼，西方國家始終對中國抱持不信任態度。

日媒《日本廣播協會》今天在中國外交部例行記者會上提問，「俄羅斯總統普京（普丁）訪華之際，美國方面一直指責中方向俄羅斯提供武器製造的材料。中方對此有何回應？」

汪文斌第一時間反擊，「我們不接受美方向中方甩鍋推責。」中方在軍品出口方面一向採取慎重、負責態度，嚴格管控軍民兩用物項，包括民用無人機出口，美方一邊對烏克蘭提供史無前例的軍事援助，一邊對中俄正常經貿往來進行無端指責，是典型的雙重標準，極其虛偽，也極其不負責任。

汪文斌說，美國在烏克蘭危機中的被動局面不是中方造成的，事實證明拱火澆油只會越陷越深，政治解決才是結束烏克蘭危機的唯一正確途徑。

汪文斌強調，向中方甩鍋推責，解決不了問題，也緩解不了美方的被動局面，反倒會使事情進一步複雜化，其結果恐怕也不會是有關方面所樂見的。

最後，他說，「中方始終致力於勸和促談，但我們不會背鍋，更不會為別人的行為買單，我們將堅決捍衛自身正當權益。」