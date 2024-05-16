一年內2度訪中！習近平「超高規格」歡迎普丁　舉行小範圍會談

記者鄭思楠／綜合報導

俄羅斯總統普丁5月16日凌晨4時許乘專機抵達北京，對中國進行國是訪問。這是普丁正式就任俄羅斯新一任總統後的首次出訪，也是他去年10月赴中出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇後，再度訪問中國。16日上午11點，中國國家主席習近平在北京人民大會堂東門外廣場舉行超高規格儀式，歡迎普丁訪問中國。

▲16日上午11點，中國國家主席習近平歡迎普丁訪問中國。（圖／央視）

歡迎儀式上，普丁在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊，之後2人回到檢閱台觀看儀仗隊分列式。現場還有多名小朋友排列隊站好，當習近平和普丁走過紅毯時，小朋友立即手舉彩球蹦蹦跳跳表示歡迎。

隨後，習近平在人民大會堂和普丁舉行小範圍的會談。

▲小朋友立即蹦蹦跳跳。（圖／央視）

普丁搭乘專機飛抵北京，由中國國務委員諶貽琴負責接機，在訪問中國前，普丁還接受大陸官媒《新華社》專訪，大讚兩國之間「前所未有的戰略夥伴關係」，並強調中國「解決烏克蘭危機的方法」。

▲普丁在習近平陪同下檢閱中國人民解放軍儀仗隊。（示意圖／路透）

據俄羅斯衛星通訊社日前的報導，俄羅斯總統國際事務助理烏沙科夫透露，普丁與習近平在北京會晤期間將討論烏克蘭、中東和亞洲地區局勢。

他就普丁訪中會談議程說，雙方「將討論歐亞經濟共同體與中國「一帶一路」倡議的一體化進程對接問題、烏克蘭局勢以及中東、中亞和東北亞局勢」。

烏沙科夫也透露，有關外交政策合作的主要和最重要的議題將在16日晚上舉行的非正式會談閉門會議上討論，俄中兩國代表團的部分成員將參加，而俄方參與人員，除了烏沙科夫本人以及俄羅斯外長拉夫羅夫以外，近期處在俄羅斯輿論焦點的原國防部長紹伊古和新國防部長貝洛索夫也將出席此會議。

這是普丁入侵烏克蘭以來的第2次訪問北京，也是習近平與普丁之間的第4次面對面會面，習近平在進入新一屆中國國家主席任期後，也於2023年訪問莫斯科。

至於普丁，除了在北京與習近平會面外，還將訪問黑龍江省省會哈爾濱，並出席貿易與合作論壇。