點網址可退稅？　南投稅務局提醒誤中詐騙簡訊陷阱

▲南投縣稅務局提醒納稅人小心退稅詐騙簡訊和電郵。（圖／南投縣稅務局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

有民眾日前收到署名「台灣國家稅務局」和標題為「牌照稅扣繳異常通知」的奇怪電子郵件，並指示點擊2處網址以進行「退稅」，所幸警覺性高、懷疑是詐騙電郵，並未點擊電子郵件內之網址連結，隨後向南投縣稅務局通報。

縣府稅務局表示，每年4、5月是民眾陸續繳納使用牌照稅、房屋稅的重要繳稅季節，由於繳納管道多元，部分民眾可能有重複繳納情形，當收到內含「系統異常造成重複繳納」、「重複繳納」、「申請退稅」等字眼的電子郵件、通訊軟體、手機簡訊或電話通知時，常會焦急依照指示操作申請退稅或退費，反讓詐騙集團藉此趁虛而入。

稅務局強調，為提升便民服務及保護個人資料，若納稅人有地方稅重、溢繳情形，該局會主動辦理退稅；民眾如有收到退稅相關訊息，可自行上網搜尋各縣市地方稅稽徵機關正確名稱及電話號碼，再據以向機關求證，切勿以收到訊息上所附電話或網址連結直接回覆，小心求證保平安。

稅務局再次呼籲，如有關使用牌照稅、房屋稅、地價稅等地方稅問題，歡迎撥打南投縣政府稅務局免費服務電話0800-496969洽詢，將有專人服務。