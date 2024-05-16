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神效藥酒「讓你免看醫生」1罈19萬　根本沒效！台南無良男落網

▲台南市警一分局查獲涉嫌誆稱神效販售一罈19萬元藥酒的詐騙集團成員，正擴大偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警一分局查獲涉嫌誆稱神效販售一罈19萬元藥酒的詐騙集團成員，正擴大偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議員王家貞5月5日在議會爆料，7旬老婦人4月初到市立醫院看病時，遇到一對男女自稱夫妻來搭訕，涉用話術讓老婦花19萬3千元買下藥酒，老婦事後警覺不對，親友向服務處陳情，經過電話聯繫對方表示要報警，對方才請計程車司機將錢送回，而且連藥酒也不要了，市警一分局連日偵辦查獲涉案2嫌，並擴大偵辦中。

一分局指出，無良假藥酒詐騙集團成員假冒夫妻，專挑獨自到大型院所就醫的老人家，藉故關心攀談，待被害人卸下心防，再佯稱家中高齡80歲老母原本體能退化不能走路，經過一位厲害的陳老師看診開藥，將藥包浸泡成藥酒，飲用調理一陣子，竟然可以走路了，唬得被害人深信不疑。

集團成員見餌上上鈎，馬上將人載去台南市安定區港口一間預謀詐騙而承租的透天厝，再讓屋內集團成員假冒陳老師幫被害人看診，在陳老師話術及共犯推波助瀾下，被害人花費19萬元買了5包內容物不詳的藥包5包、2桶米酒及1玻璃罐，並當場把它浸成藥酒帶回家。

▲台南市警一分局查獲涉嫌誆稱神效販售一罈19萬元藥酒的詐騙集團成員，正擴大偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

受害老人家回家越想越不對勁，覺得遭詐騙，即向台南市議員王家貞陳情後順利拿回買假藥酒費用，台南市警一分局接獲報案後，立即成立專案小組，並由台南市衛生局採驗該瓶藥酒，檢驗後發現內容物未檢出西藥成分，但也根本沒有實際療效，經員警擴大調閱監視器交叉比對，發現61歲唐嫌及62歲陳嫌2男涉嫌重大，經專案小組前往台中、彰化等地拘提2嫌到案，偵訊後移送台南地檢署偵辦，並持續查緝另名女子相關共犯到案。

警方調查另發現2名嫌疑人都沒有醫生執照，其製造、販賣假藥酒的行為，將函請衞生局依法開罰。 警方呼籲，未經專業醫生開立藥方及合格廠商生產之藥酒，服用均存有潛在風險，不僅無法強身健體，還恐傷害肝、腎，切莫聽信不明人士推銷藥酒，以免被詐騙金錢又傷身，遇到相同情況應小心求證，並可撥打165反詐騙諮詢專線、110或就近至轄區派出所詢問，以保障個人財產安全。

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神效藥酒詐騙

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