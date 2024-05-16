小琉球旅遊夯遊客暴增　東港警登交通船宣導打詐

▲東港警分局東琉線碼頭打詐宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

受花蓮震後觀光路線南移，加上黑鮪魚觀光季帶來人潮，目前前往小琉球遊玩旅客大幅增多，東港警分局利用機會在東琉線交通船碼頭加強防詐作為，避免被騙。

東港警分局表示，近期詐騙集團猖獗，為使防詐觀念有效觸及各族群，如高齡者、原住民、新住民、客語族群及外籍人士等級結合各地方鄉(鎮市)公所或相關單位據點，如交通轉運站、觀光景點等，橫向聯繫，推動多元通路宣導，利用不同管道投注宣導能量。

縣府成立「國家打詐團隊」由偵查隊副隊長邱銘發率同東港警識詐宣導團隊，至東琉碼頭泰富、藍白、聯營航運等人潮聚集場所，持手舉牌、大聲公向在場搭船遊客宣導最新詐騙手法，為加強及落實政府成立阻詐策略，還到船艙實施反詐騙宣導，加深民眾對詐騙手法的認識，獲得好評，也擴大宣導效益。

東港警分局長林志弘表示，為杜絕詐騙歪風源頭，使詐騙集團伎倆無從施展，識詐宣導團隊將不定時在人潮聚集處，實施專題宣導，設計犯罪預防宣導主題，並利用案例提升宣導效果。近來詐騙集團假冒中華郵政公司通知包裹配送異常，並提供假郵務專員的「手機號碼」？？在此提醒民眾，詐騙伎倆是為了騙你撥打不明電話，進而騙取個資。請民眾小心防範【假郵局包裹通知單】。詐騙手法多樣，謹慎防範自稱郵局的手機號碼，可撥打郵局客服專線/市內電話，或165反詐騙專線諮詢。