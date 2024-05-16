卓冠廷：賴清德政府要超越蔡英文　「會很難要努力」

▲準總統賴清德即將就職。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文即將卸任，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷近日在YouTube頻道直播時說，蔡英文是1996年以來，社會聲望在任期滿之後最高的總統，準總統賴清德跟他的團隊要超越，「會很難很難」。他回顧，2012年蔡英文首次競選總統時說，「國家因你而偉大」，這句話到目前為止還是非常感人，她卸任後還會有非常多的角色，會用各種方式支持台灣，在國際上能有一席之地。

卓冠廷近日直播時分析台灣政情，他指出，通常總統做到最後一任的最後一年，「討厭你的」會多很多，因為沒有人需要為趨炎附勢，因為以後不能再給任何東西了，對比前總統馬英九要卸任前，蔡英文的聲望高這麼多，台灣真的了不起。

卓冠廷說，賴清德即將上任了，是一個新時代的來臨，而蔡英文已經創下一個歷史的里程碑，是1996年以來，社會聲望在任期滿之後最高的總統，「賴清德總統跟他的團隊要超越，會很難很難，要更努力，努力再努力」。

卓冠廷也回顧2012年蔡英文首度參選總統，直到2016年完成政黨輪替，2020年擊敗國民黨總統候選人韓國瑜成功連任的過程，他說，蔡英文當選促成了台灣社會的改變，包括完成轉型正義、婚姻平權，修改勞動法令等，都是吃力不討好的拆式，引發各種抗爭，面對國際議題她維持穩健態度，但面對中共也能強硬回擊，用「台灣共識」回應「九二共識」，堅決反對一國兩制。

卓冠廷說，蔡英文卸任總統後，還會有非常多角色，可能會在台灣各地跑來跑去，去世界各國演講，可能會有基金會，用各種方式來支持台灣，讓台灣在國際上能有一席之地，因為她是國際上公認的偉大領袖。他說，很多人會「不捨」，不過，對政治人物不要有任何的不捨，因為帝王駕崩才會不捨，民主時代就是任期滿、不帶走一片雲彩，「當一個國家會非得要一個政治人物的時候，這個國家會面臨到非常危險的處境」。

卓冠廷也說，他相信賴清德會做得比蔡英文更好，可能會展現新的格局、新的狀態，可是也一定會跌跌撞撞；蔡英文樹立起很高的里程碑和門檻，賴清德面對的挑戰更多，「整個政府的樣貌跟狀態，一個新的領導者，他（賴清德）會不太一樣」。