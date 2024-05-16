　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓冠廷：賴清德政府要超越蔡英文　「會很難要努力」

▲賴清德宴請黨籍立委。（圖／記者林敬旻攝）

▲準總統賴清德即將就職。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文即將卸任，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷近日在YouTube頻道直播時說，蔡英文是1996年以來，社會聲望在任期滿之後最高的總統，準總統賴清德跟他的團隊要超越，「會很難很難」。他回顧，2012年蔡英文首次競選總統時說，「國家因你而偉大」，這句話到目前為止還是非常感人，她卸任後還會有非常多的角色，會用各種方式支持台灣，在國際上能有一席之地。

卓冠廷近日直播時分析台灣政情，他指出，通常總統做到最後一任的最後一年，「討厭你的」會多很多，因為沒有人需要為趨炎附勢，因為以後不能再給任何東西了，對比前總統馬英九要卸任前，蔡英文的聲望高這麼多，台灣真的了不起。

卓冠廷說，賴清德即將上任了，是一個新時代的來臨，而蔡英文已經創下一個歷史的里程碑，是1996年以來，社會聲望在任期滿之後最高的總統，「賴清德總統跟他的團隊要超越，會很難很難，要更努力，努力再努力」。

卓冠廷也回顧2012年蔡英文首度參選總統，直到2016年完成政黨輪替，2020年擊敗國民黨總統候選人韓國瑜成功連任的過程，他說，蔡英文當選促成了台灣社會的改變，包括完成轉型正義、婚姻平權，修改勞動法令等，都是吃力不討好的拆式，引發各種抗爭，面對國際議題她維持穩健態度，但面對中共也能強硬回擊，用「台灣共識」回應「九二共識」，堅決反對一國兩制。

卓冠廷說，蔡英文卸任總統後，還會有非常多角色，可能會在台灣各地跑來跑去，去世界各國演講，可能會有基金會，用各種方式來支持台灣，讓台灣在國際上能有一席之地，因為她是國際上公認的偉大領袖。他說，很多人會「不捨」，不過，對政治人物不要有任何的不捨，因為帝王駕崩才會不捨，民主時代就是任期滿、不帶走一片雲彩，「當一個國家會非得要一個政治人物的時候，這個國家會面臨到非常危險的處境」。

卓冠廷也說，他相信賴清德會做得比蔡英文更好，可能會展現新的格局、新的狀態，可是也一定會跌跌撞撞；蔡英文樹立起很高的里程碑和門檻，賴清德面對的挑戰更多，「整個政府的樣貌跟狀態，一個新的領導者，他（賴清德）會不太一樣」。

ET快訊
上市大廠下周起停止買賣：接證交所通知
獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁
小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　業者喊：費用全免
爆衝突！邱議瑩嗆「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機
「媽媽是婊子！」藥劑師請辭　基隆醫院遭罰6萬
《與神同行》男星拍戲「腦出血倒下」　昏迷3個月未醒
快訊／高橋一生宣布結婚！　情定小18歲女友

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看

柯文哲自稱「台智光案檢舉人」　北市政風處打臉：沒提供資料檢舉

龔明鑫將接秘書長　鄭文燦爆理由「好像不用備詢」全場笑翻

獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁　內閣已總辭無法完成程序

傅崐萁吹哨、摸頭黃國昌　綠委感嘆：黃10年前是為了反服貿守議場

何志偉沙畫案翻版？多卷柯文哲春聯丟立院垃圾桶　黃珊珊喊無妄之災

斯洛伐克總理昨遭槍擊　賴清德就職典禮迫近！國安單位繃緊神經

邱議瑩嗆韓國瑜「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機轟：沒水準

藍綠批柯「轉送非交辦」卸責！陳智菡：市長室收陳情　部分移交局處做

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

汪追機車被唸滿臉委屈　親爸和好下秒開心狂奔

中和櫃姐沒結過婚 獨養2子女生父曝光｜20240515 ET午間新聞

統一獅開除U18國手黃勇傳　財務問題斷送職棒路！

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看

柯文哲自稱「台智光案檢舉人」　北市政風處打臉：沒提供資料檢舉

龔明鑫將接秘書長　鄭文燦爆理由「好像不用備詢」全場笑翻

獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁　內閣已總辭無法完成程序

傅崐萁吹哨、摸頭黃國昌　綠委感嘆：黃10年前是為了反服貿守議場

何志偉沙畫案翻版？多卷柯文哲春聯丟立院垃圾桶　黃珊珊喊無妄之災

斯洛伐克總理昨遭槍擊　賴清德就職典禮迫近！國安單位繃緊神經

邱議瑩嗆韓國瑜「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機轟：沒水準

藍綠批柯「轉送非交辦」卸責！陳智菡：市長室收陳情　部分移交局處做

被猜「為新政府重啟核電」　和碩童子賢：核能是超越藍綠議題

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

中和小姊弟確認「窒息死亡」！乾媽哭到癱軟　是否餵毒須待報告出爐

仿《艋舺》3秒膠灌傷口凌虐逼債　竹聯麒麟堂5人被逮大哥收押

海灘渡假一半「遊客在旁邊撒骨灰」　土耳其居民全氣炸

赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看

柯文哲自稱「台智光案檢舉人」　北市政風處打臉：沒提供資料檢舉

撞到人還直接輾過去！女童慘「爆頭」身亡　駕駛下秒竟落跑

陳柏毓單局陷亂流吞第2敗　劉致榮後援3局超好投！

身分證對中「520」3碼　台北萬豪Buffet送海鮮盤或熟成鴨胸

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

政治熱門新聞

藍白輪班守議場！黃國昌遭夜襲直播　傅崐萁送冰棒「吃掉民進黨」

接招合唱團確定高雄開唱！陳其邁：許願成功

「蔡英文根本不想特赦陳水扁」　吳子嘉分析：是跟賴清德的暗盤交易

為賴清德重啟核電鋪路？　準經長：多數人同意決定

獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁　內閣已總辭無法完成程序

邱議瑩嗆韓國瑜「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機轟：沒水準

林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光

四叉貓拿到徐巧芯家門前路權　「粗估整天100人」

傅崐萁換拍他頭　陳世軒一動作反制

綠委準備被輾壓！　陳玉珍：我是金門坦克直接壓陣

即／AIT宣布：代表團將訪台參加賴清德就職典禮

5名嘴遭陸制裁懲戒　林右昌責令警政署加強保護

胡志強76歲！　曝慶生照與夫人邵曉鈴笑開懷

昔賴老家打卡「住家被拍卻提告」　徐巧芯：萬里老宅是觀光點

更多熱門

相關新聞

蔡英文執政「十大正、負聲量議題」出爐！　疫苗、能源爭議皆上榜

蔡英文執政「十大正、負聲量議題」出爐！　疫苗、能源爭議皆上榜

總統蔡英文8年任期即將結束，台灣議題研究中心（TPOC）分析，蔡總統第二任期獲得「掌聲」與「民怨」沸騰的議題，正面聲量前三名為，第一名「防疫成績」、第二名「提升台灣國際能見度」，第三名「發放振興券」。負面聲量前三名為，第一名「核能、能源議題與電價」第二名「疫苗採購、疫苗接種」，第三名「台海戰爭與和平」。

蔡英文卸任後仍有重要角色　綠委：可變以色列西蒙·佩雷斯第二

蔡英文卸任後仍有重要角色　綠委：可變以色列西蒙·佩雷斯第二

陸懲處5名嘴及其家人「劍指520」？　綠委指太高估：他們不是常做？

陸懲處5名嘴及其家人「劍指520」？　綠委指太高估：他們不是常做？

蔡英文要特赦陳水扁？　傅崐萁：偷襲的方式無助真相釐清

蔡英文要特赦陳水扁？　傅崐萁：偷襲的方式無助真相釐清

歐洲870議員共同致函WHO　挺台參與WHA

歐洲870議員共同致函WHO　挺台參與WHA

關鍵字：

蔡英文卓冠廷卸任賴清德台灣

讀者迴響

熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

顧婕驚直腸癌第4期！「癌細胞擴散至肝臟」

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

篠崎泫「領養Toyz媽媽」！

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

妹子月經沒來「找男友通一下」隔天見血！婦科醫曝原因

37歲大叔娶19歲越南妹　「美妻照」曝光網炸鍋

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

快訊／Toyz墨鏡、黑口罩　滿臉愁容現身報到

更多

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面