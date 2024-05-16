　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文卸任後仍有重要角色　綠委：可變以色列西蒙·佩雷斯第二

▲▼2024民進黨總統大選開票之夜，賴蕭配宣布勝選，總統蔡英文致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文即將卸任，外界好奇她將繼續在國際政治扮演何種角色。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文8年任期即將屆滿，近期她接受媒體專訪時，談及4項交付給準總統賴清德的未完成議程，外界也好奇，她卸任後將扮演何種角色？對此，民進黨立委郭國文受訪說，他認為蔡英文可以成為以色列政壇元老、前總統西蒙·佩雷斯（Shimon Peres）第二，代表台灣倡議「聯合國第2758號決議無涉台灣」，台灣需要她扮演這個角色。

西蒙·佩雷斯是曾經見證以色列1948年建國歷程的政壇元老之一，曾因積極推動以巴和平，在1994年獲頒諾貝爾和平獎，是推動中東和平的重要人物。

回顧台灣民主化後幾位卸任總統，前總統李登輝卸任後曾9度訪問日本，為台日關係奠定更深厚的友好基礎；前總統陳水扁因涉國務機要費案、洗錢等重罪，成為史上首位遭收押的卸任總統，至今未踏出國門；前總統馬英九卸任後，曾訪問馬來西亞、美國、新加坡、義大利、英國、菲律賓等國家，但最為人熟知的仍是去年率團赴陸祭祖，以及今年4月第二度登陸，在北京與中國國家主席習近平進行第二次會面。

至於蔡英文5月20日卸下總統職務後，可以在國際外交上扮演何種角色？郭國文分析，相較其他3位前總統，以蔡英文的國際觀、外語能力、在國際社會獲得的高聲望，「她去哪裡都可以」，無論是美國、日本、歐洲國家、東南亞國家，甚至非洲國家，都會歡迎蔡英文到訪。

郭國文說，對未來台灣外交工作來說，蔡英文將可以成為第二位「佩雷斯」，成為為台灣外交發聲、國際級的、真正的「無任所大使」；台灣需要蔡英文扮演這個角色，尤其美國已對「聯合國第2758號決議」做出重大解釋，以台灣卸任總統高度向國際社會宣揚這個論點，是極為重要的工作。

美方近日針對「聯合國第2758號決議」做出重大宣示，認為北京錯誤將2758決議案與中國一中原則等同，更錯誤主張這是國際支持中國一中原則的共識；2758決議案沒有因此讓聯合國在對台灣主權議題產生任何體制上的立場，也沒有因此阻止對台灣在聯合國以及其他多邊場域的有意義參與。

ET快訊
上市大廠下周起停止買賣：接證交所通知
獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁
小姊弟「喪葬費」恐壓垮家中經濟　業者喊：費用全免
爆衝突！邱議瑩嗆「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機
「媽媽是婊子！」藥劑師請辭　基隆醫院遭罰6萬
《與神同行》男星拍戲「腦出血倒下」　昏迷3個月未醒
快訊／高橋一生宣布結婚！　情定小18歲女友

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看

柯文哲自稱「台智光案檢舉人」　北市政風處打臉：沒提供資料檢舉

龔明鑫將接秘書長　鄭文燦爆理由「好像不用備詢」全場笑翻

獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁　內閣已總辭無法完成程序

傅崐萁吹哨、摸頭黃國昌　綠委感嘆：黃10年前是為了反服貿守議場

何志偉沙畫案翻版？多卷柯文哲春聯丟立院垃圾桶　黃珊珊喊無妄之災

斯洛伐克總理昨遭槍擊　賴清德就職典禮迫近！國安單位繃緊神經

邱議瑩嗆韓國瑜「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機轟：沒水準

藍綠批柯「轉送非交辦」卸責！陳智菡：市長室收陳情　部分移交局處做

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

坤達拍Energy MV累喊：想當五月天XD Toro被選NG第一…許願看牛奶跳錯！

陳庭妮「自認適合當媽」被問到害羞　和胡宇威吵架⋯遭他「認真提問」KO

汪追機車被唸滿臉委屈　親爸和好下秒開心狂奔

中和櫃姐沒結過婚 獨養2子女生父曝光｜20240515 ET午間新聞

統一獅開除U18國手黃勇傳　財務問題斷送職棒路！

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看

柯文哲自稱「台智光案檢舉人」　北市政風處打臉：沒提供資料檢舉

龔明鑫將接秘書長　鄭文燦爆理由「好像不用備詢」全場笑翻

獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁　內閣已總辭無法完成程序

傅崐萁吹哨、摸頭黃國昌　綠委感嘆：黃10年前是為了反服貿守議場

何志偉沙畫案翻版？多卷柯文哲春聯丟立院垃圾桶　黃珊珊喊無妄之災

斯洛伐克總理昨遭槍擊　賴清德就職典禮迫近！國安單位繃緊神經

邱議瑩嗆韓國瑜「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機轟：沒水準

藍綠批柯「轉送非交辦」卸責！陳智菡：市長室收陳情　部分移交局處做

被猜「為新政府重啟核電」　和碩童子賢：核能是超越藍綠議題

昔第一家庭淪「第一貪」　陳水扁家族成員近況曝

中和小姊弟確認「窒息死亡」！乾媽哭到癱軟　是否餵毒須待報告出爐

仿《艋舺》3秒膠灌傷口凌虐逼債　竹聯麒麟堂5人被逮大哥收押

海灘渡假一半「遊客在旁邊撒骨灰」　土耳其居民全氣炸

赦扁成泡影！蔡英文任內2特赦　歷任總統紀錄一次看

柯文哲自稱「台智光案檢舉人」　北市政風處打臉：沒提供資料檢舉

撞到人還直接輾過去！女童慘「爆頭」身亡　駕駛下秒竟落跑

陳柏毓單局陷亂流吞第2敗　劉致榮後援3局超好投！

身分證對中「520」3碼　台北萬豪Buffet送海鮮盤或熟成鴨胸

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

藍白輪班守議場！黃國昌遭夜襲直播　傅崐萁送冰棒「吃掉民進黨」

接招合唱團確定高雄開唱！陳其邁：許願成功

「蔡英文根本不想特赦陳水扁」　吳子嘉分析：是跟賴清德的暗盤交易

為賴清德重啟核電鋪路？　準經長：多數人同意決定

獨／蔡英文「確定無法特赦」陳水扁　內閣已總辭無法完成程序

邱議瑩嗆韓國瑜「傅氏王朝韓小弟」　傅崐萁怒摔手機轟：沒水準

林飛帆新工作不是領「部長級」薪水！　實際月薪曝光

四叉貓拿到徐巧芯家門前路權　「粗估整天100人」

傅崐萁換拍他頭　陳世軒一動作反制

綠委準備被輾壓！　陳玉珍：我是金門坦克直接壓陣

即／AIT宣布：代表團將訪台參加賴清德就職典禮

5名嘴遭陸制裁懲戒　林右昌責令警政署加強保護

胡志強76歲！　曝慶生照與夫人邵曉鈴笑開懷

昔賴老家打卡「住家被拍卻提告」　徐巧芯：萬里老宅是觀光點

更多熱門

相關新聞

蔡英文執政「十大正、負聲量議題」出爐！　疫苗、能源爭議皆上榜

蔡英文執政「十大正、負聲量議題」出爐！　疫苗、能源爭議皆上榜

總統蔡英文8年任期即將結束，台灣議題研究中心（TPOC）分析，蔡總統第二任期獲得「掌聲」與「民怨」沸騰的議題，正面聲量前三名為，第一名「防疫成績」、第二名「提升台灣國際能見度」，第三名「發放振興券」。負面聲量前三名為，第一名「核能、能源議題與電價」第二名「疫苗採購、疫苗接種」，第三名「台海戰爭與和平」。

卓冠廷：賴政府要超越小英　「會很難」

卓冠廷：賴政府要超越小英　「會很難」

蔡英文要特赦陳水扁？　傅崐萁：偷襲的方式無助真相釐清

蔡英文要特赦陳水扁？　傅崐萁：偷襲的方式無助真相釐清

聯合國控以色列：坦克襲擊造成1員工死亡

聯合國控以色列：坦克襲擊造成1員工死亡

蔡英文執政立下「兩大障礙」　黃暐瀚：藍營這些沒改將繼續在野

蔡英文執政立下「兩大障礙」　黃暐瀚：藍營這些沒改將繼續在野

關鍵字：

台灣外交蔡英文國際觀聯合國佩雷斯

讀者迴響

熱門新聞

台大主治醫師月薪多少？她公開薪資單：淚已流

Toyz入獄…女友被狠酸「可以兵變」

顧婕驚直腸癌第4期！「癌細胞擴散至肝臟」

女生「創業1行業」超好賺　全場認證：屌打上班族

Toyz送最後道別禮！全台免費換1杯飲料

篠崎泫「領養Toyz媽媽」！

盤點名人入獄！秦偉性侵少女　連千毅還在關

為何台人討厭楊丞琳？　網點出2原因

快訊／Faye詹雯婷957字揭F.I.R.鬧翻真相

妹子月經沒來「找男友通一下」隔天見血！婦科醫曝原因

37歲大叔娶19歲越南妹　「美妻照」曝光網炸鍋

3年前「全台最恐慌的1天」　他看電視震撼！

高中生必用2款App　學生認證：一下課就打開

特斯拉高速撞建築物　3人被噴飛當場死亡

快訊／Toyz墨鏡、黑口罩　滿臉愁容現身報到

更多

最夯影音

更多

男大生拄拐杖怨「大聯盟夢碎」　超哥遭求償6400萬當庭狠酸

Toyz將入獄剃平頭最後直播　哭到眼紅：保重2字這麼沉重

超哥親曝Toyz求償1億　不屑：無賴沒什麼好講

台人面試時都太謙虛！　女曝：老外不懂也說會

奴才抱小貓埋頭吸肚肚　還沒碰到...牠奶音慘叫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面