蔡英文卸任後仍有重要角色　綠委：可變以色列西蒙·佩雷斯第二

▲總統蔡英文即將卸任，外界好奇她將繼續在國際政治扮演何種角色。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文8年任期即將屆滿，近期她接受媒體專訪時，談及4項交付給準總統賴清德的未完成議程，外界也好奇，她卸任後將扮演何種角色？對此，民進黨立委郭國文受訪說，他認為蔡英文可以成為以色列政壇元老、前總統西蒙·佩雷斯（Shimon Peres）第二，代表台灣倡議「聯合國第2758號決議無涉台灣」，台灣需要她扮演這個角色。

西蒙·佩雷斯是曾經見證以色列1948年建國歷程的政壇元老之一，曾因積極推動以巴和平，在1994年獲頒諾貝爾和平獎，是推動中東和平的重要人物。

回顧台灣民主化後幾位卸任總統，前總統李登輝卸任後曾9度訪問日本，為台日關係奠定更深厚的友好基礎；前總統陳水扁因涉國務機要費案、洗錢等重罪，成為史上首位遭收押的卸任總統，至今未踏出國門；前總統馬英九卸任後，曾訪問馬來西亞、美國、新加坡、義大利、英國、菲律賓等國家，但最為人熟知的仍是去年率團赴陸祭祖，以及今年4月第二度登陸，在北京與中國國家主席習近平進行第二次會面。

至於蔡英文5月20日卸下總統職務後，可以在國際外交上扮演何種角色？郭國文分析，相較其他3位前總統，以蔡英文的國際觀、外語能力、在國際社會獲得的高聲望，「她去哪裡都可以」，無論是美國、日本、歐洲國家、東南亞國家，甚至非洲國家，都會歡迎蔡英文到訪。

郭國文說，對未來台灣外交工作來說，蔡英文將可以成為第二位「佩雷斯」，成為為台灣外交發聲、國際級的、真正的「無任所大使」；台灣需要蔡英文扮演這個角色，尤其美國已對「聯合國第2758號決議」做出重大解釋，以台灣卸任總統高度向國際社會宣揚這個論點，是極為重要的工作。

美方近日針對「聯合國第2758號決議」做出重大宣示，認為北京錯誤將2758決議案與中國一中原則等同，更錯誤主張這是國際支持中國一中原則的共識；2758決議案沒有因此讓聯合國在對台灣主權議題產生任何體制上的立場，也沒有因此阻止對台灣在聯合國以及其他多邊場域的有意義參與。